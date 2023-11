Halloween: Kim Kardashian revive la sensual escena de Salma Hayek en “Del Crepúsculo al Amanecer”

Kim Kardashian revivió el mítico atuendo y el baile de Salma Hayek en la película “Del crepúsculo al amanecer". En esa escena bastante reveladora, la actriz mexicana presumió de sus encantos con un baile que resaltaba sus atributos, acompañada de una pitón enredada en su cuerpo.

Ahora la empresaria y diva de la televisión Kim Kardashian se lució en su cuenta de Instagram y se disfrazó como “Satánico Pandemónium”, la vampiresa más sexy y erótica que paralizó los corazones en la década de los 90. Un disfraz que los casi 400 millones de seguidores elogiaron por hacerle este homenaje a la mexicana.

Mira el video

Kim Kardashian trajo a la memoria esta escena con un bikini de terciopelo en color vino, brazalete dorado y un tocado de plumas sobre la cabeza. Además utilizó una serpiente real. El video inmediatamente se viralizó y llegó a la vista de la actriz mexicana, quien no dudó en compartir este grandioso momento.

“Bravo Kim Kardashian, me siento muy honrada. Me has traído algunos recuerdos salvajes y un poco de trastorno de estrés postraumático. Kim lo llevó mejor”, así describe Salma Hayek este momento, pues ella en aquel momento y hasta el sol de hoy le tiene miedo a los reptiles.

Mira el video

Sin embargo, en aquella época el director de la película Quentin Tarantino le señaló a Salma Hayek que bailaría con una serpiente. La mexicana tuvo que superar su miedo y todo fue improvisado y hasta tuvo que entrar en trance para hacer los movimientos. Pero todo salió a la perfección.