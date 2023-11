El productor Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar, revela cómo es la actual relación laboral con la familia de la cantante

Ángela Aguilar se había caracterizado por llevar una carrera profesional alejada de toda polémica y escándalos, hasta que en el primer semestre de 2022 se filtraron unas fotografías donde aparecía dándose un beso de lengua con el productor Gussy Lau, quien supuestamente era su novio. Esto desató una controversia al punto que la joven cantante salió a aclarar lo que había pasado, para luego viajar con su familia a Francia por unas semanas, y así alejarse del acoso de la prensa.

Tras el bullicio que se armó, el compositor Gussy Lau, que trabajaba para la productora de la dinastía Aguilar, salió a hablar aclarando que la relación que tenía con Ángela, que había comenzado apenas hacía tres meses, había llegado a su fin. Sin embargo, la relación laboral con la familia de la cantante continuó, y ahora, el exnovio de la joven artista reveló como es la situación contractual con el clan de artistas.

Gussy Lau habló sobre la relación laboral que mantiene con la familia Aguilar. Foto: Instagram/ Gussy Lau

"Problemas no ha habido. Ya no ha habido, de hecho, comunicación desde hace año y medio, más o menos, desde marzo o abril del año pasado. Tengo contrato, porque se firmó, pero en año y medio no hemos hablado ni una sola palabra. Básicamente, estamos esperando a que termine el contrato. Quise culminarlo, porque no era un secreto que no se iba a trabajar igual, obviamente, pero no se dieron los términos. Entonces, lo más sano, definitivamente, era esperar la vigencia del contrato. Se nos vence, si no me equivoco en mayo o junio del año que entra, más o menos", reveló Gussy Lau a la prensa.

Las fotos de Ángela Aguilar y Gussy Lau que desataron el escándalo. Foto: Twitter/ Reina venenosa

El exnovio de la intérprete de “La Llorona” también mencionó que Pepe Aguilar, el padre de la joven artista, estuvo involucrado en la ruptura de la pareja, aunque ya superó esa situación. "Es su papá. Trato, obviamente, de ponerme en su lugar. A lo mejor, si hubiera sido su hermano o su familiar, imagínense que un familiar suyo sufra por 'X' o 'Y', o por cualquier cosa. Y más lo agresivo que son las redes. Siempre he tenido claro que las redes son efímeras, ahorita está esto, mañana hay otra cosa y pasado otra. Entonces, básicamente fue, enfocarme, seguir trabajando, dejar que el tiempo pase y que todo se aclarara", finalizó Gussy Lau.