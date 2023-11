Así será el programa que conducirá Adamari López para TelevisaUnivison

A finales de octubre, la querida conductora Adamari López anunciaba sin dar muchos detalles que viajaba lejos de Estados Unidos para embarcarse en una nueva aventura profesional. Ahora, la puertorriqueña reveló de qué se trata el programa que conducirá para TelevisaUnivisión en Uruguay.

En una entrevista para el matutino “Despierta América” de Univision, Adamari López había dicho antes de viajar: "Me siento afortunada de hacer un proyecto que no había hecho nunca y que me emociona mucho. Es un proyecto para la familia, es un proyecto divertido. No creo que lo hayamos visto en los Estados Unidos".

Adamari López conducirá un programa grabado en Uruguay. Foto: Instagram/ Adamari López

La conductora se encuentra grabando desde hace varias semanas en Uruguay, y este viernes pasado, la también actriz reveló de que se trata su programa. "Mi gente linda por fin puedo contarles en lo que estoy trabajando. Es algo innovador y divertido que me estoy disfrutando mucho", anunció Adamari junto a un video promocional del show.

El nuevo programa de Adamari López se llamará “¿Quién caerá?” Foto: Instagram/ Adamari López

El programa lleva por título “¿Quién caerá?” y se trata de un divertido programa de concurso que conducirá Adamari López, el cual se transmitirá próximamente a través de UniMas, la cadena hermana de Univision. "Yo sigo en las grabaciones. ¡Los veo pronto!", compartió la presentadora.

Mira el video

Como era de esperarse, sus fanáticos, quienes ya la extrañaban en las pantallas, reaccionaron haciéndole llegar buenos deseos. "Esperando su estreno", "mucho éxito" y "ya quiero verlo", fueron algunos de los mensajes que le enviaron sus seguidores a Adamari López.