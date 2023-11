De luto: Daddy Yankee despide a una persona muy especial para él

Una de las cualidades que muestra Daddy Yankee a través de sus redes sociales es la alegría y optimismo con el que lleva adelante sus proyectos personales y profesionales, compartiendo con sus fanáticos publicaciones cargadas de buenas ondas. Sin embargo, ahora el cantante está de luto y así lo demostró despidiéndose de una persona muy especial para él.

Daddy Yankee utilizó su cuenta de Instagram, donde acumula más de 48,7 millones de seguidores, para enviar un doloroso mensaje debido a la partida Alexio “La Bruja”, quien falleció esta semana a sus 34 años de edad.

El artista Alexio "La Bruja" falleció a los 34 a causa de un cáncer que padecía hace tiempo. Foto: Instagram/ Daddy Yankee

Daddy Yankee le dijo adiós a uno de sus grandes amigos y colegas publicando una imagen del difunto artista acompañado de un emotivo escrito. "Hermano, gracias por tu amistad. El legado en silencio que dejaste en mí, será para toda la vida. Porque cada vez que hablábamos, sin darte cuenta, eras tú quien me sanabas con tu testimonio y valentía", comienza escribiendo el reguetonero.

El cantante Alexio 'La Bruja' falleció debido a un cáncer que venía padeciendo desde hace tiempo, y la manera de combatir esta enfermedad por parte del artista fue un ejemplo para todos, y fue justamente lo que destacó Daddy Yankee en su despedida.

Si bien Daddy Yankee proyecta felicidad en sus publicaciones, esta vez le tocó enviar el mensaje más doloroso. Foto: Daddy Yankee

"De la manera que luchaste, verte con una sonrisa hasta el final allí en el hospital, me enseñaron mucho a cómo afrontar las pruebas que atravesamos en esta vida. Nunca te quejaste, te vi con la mejor actitud, ¡Siempre en DRIVE! ¡P'al frente, pase lo que pase! Eso me llevo de ti, ese gran ejemplo que puedo compartir con el mundo. Tenía tantas ganas que salieras en tarima conmigo en el Choli, pero ahora estás en el mejor escenario del universo, frente a la presencia de Jesús. Me da paz que tu alma se fue salva", continuó Daddy Yankee, palabras que conmovieron a sus fans.

Asimismo, el productor de la serie “Neon” de Netflix, finalizó deseándole sus sentidas condolencias a sus seres queridos, y su público. "Mis oraciones para su familia, amigos y seguidores que te querían de todo corazón. ¡Descansa en paz!", concluyó Daddy Yankee.