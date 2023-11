Belinda enamora a sus fans luego de mostrarse con un top y minishort de jean

Belinda es reconocida internacionalmente por su talento para la música y la actuación, sin embargo, también se ha convertido en un referente de la moda y belleza en las diversas plataformas digitales en las que tienen presencia. Recientemente, la protagonista de la serie “Bienvenidos a Edén”, enamoró a sus millones de fans al publicar unas imágenes donde aparece luciendo top color rosado y un minishort de jeans.

Belinda, quien nació en España, pero se radicó de muy niña en México, deslumbró en el mundo del espectáculo teniendo solamente 10 años, y desde ese momento, su carrera artística no ha parado de crecer, participando en programas infantiles, telenovelas, hasta llegar a los grandes escenarios sonde se ha consolidado como una de las estrellas del pop latino.

Con una exitosa carrera, Belinda es una de las artistas más populares en las redes sociales, donde la comunidad que la sigue no deja pasar desapercibida ninguna publicación que realiza la cantante, donde sus admiradores no parar de halagarla y destacar su belleza con numerosos comentarios.

Belinda cautivó Instagram con un sensual look

Belinda utilizó sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 16,6 millones de seguidores de todo el mundo, para compartir unas fotografías donde aparece posando con un sugestivo top rosado y un minishort de jeans.

Belinda Causó sensación luciendo un top y minishort de jean. Foto: Instagram/ Belinda

La cantante derrochó sensualidad con un look que se robó todas las miradas. La ex de Christian Nodal lució un top tipo sostén color rosado, con un minishort de jean acompañados de una campera que no le llegaba a cubrir los hombros, en lo que parece ser una sesión de fotos, donde la artista demostró todo su encanto posando frente a las cámaras.