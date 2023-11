Alejandra Espinoza se vuelve a defender tras recibir un fuerte ataque en redes sociales

No es la primera vez que Alejandra Espinoza es criticada en las plataformas digitales por cuestiones referentes a su aspecto físico, por lo que anteriormente ya tuvo que soportar comentarios dañinos que han cruzado los límites. Aunque la conductora ha aprendido a manejar estas situaciones, ahora, sale nuevamente al paso a defenderse de un fuerte ataque sufrido a través de las redes sociales.

Las agresiones hacia Alejandra Espinoza han sido cada vez más frecuentes, sin embargo, al decir de la propia actriz ha centrado su energía en cosas positivas sin hacerle caso a lo que decía el resto.

En varias ocasiones Alejandra Espinoza ha sido víctima de ataques en redes sociales. Foto: Instagram/ Alejandra Espinoza

No obstante, ha vuelto a recibir nuevos comentarios desagradables, por lo que la actriz utilizó su cuenta de Instagram para enviar una potente reflexión. Mediante un video, Alejandra Espinoza se dirigió a todas aquellas personas que son víctimas como ella de agresiones que vienen desde un perfil falso.

"Por comentarios como estos hay personas que no se visten como se quieren vestir ni actúan como quieren actuar, ni dicen lo que piensan, ni se ríen como se quieren reír o carcajear, siempre hay alguien observando con la lupa de la verdad de acuerdo a su criterio. Este mensaje no es para esta persona, este mensaje es para ti, que en algún momento te has sentido intimidado, ofendido y atacado en las redes sociales. No permitas que los mensajes que las personas que probablemente no te conocen ni siquiera te quieren, te afecten. No te pueden afectar, porque en el momento que eso suceda, dejas de ser tú y te conviertes en su esclavo", expresó con firmeza Alejandra Espinoza.

Alejandra Espinoza se defendió de fuertes críticas recibidas a través de sus redes sociales.

"Créeme, tú no quieres ser alguien a quien una persona como esta le diga lo que tiene que ser, cómo tiene que pensar o incluso vestir", finalizó la artista.

Mira el video

Esta publicación de la presentadora, que empatizó con aquellos que sienten lo mismo que ella al ser atacada, fue agradecida por esas numerosas personas que reconocieron su postura valiente y solidaria.