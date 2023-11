Cinthia Fernández luce un body negro y baila de espaldas a la piscina

Cinthia Fernández es tendencia en el mundo virtual y en los principales portales de noticias del espectáculo, al compartir una serie de videos en sus cuentas oficiales. La bailarina argentina deslumbró a sus millones de seguidores al demostrar lo bien que se ve hoy en día a sus 35 años.

Hace algunas horas, en su feed de su cuenta oficial de Instagram, Cinthia Fernández compartió unos materiales audiovisuales que demostraron el tonificado físico que posee. El primer clip consiste en una producción que realizó, la bailarina, panelista y modelo, para una importante firma de trajes de baño.

Mira el video

En el material audiovisual, podemos ver a Cinthia Fernández, lucir un body de color negro, mientras baila de espalda a la piscina. Este look que vistió la argentina, no solo resaltó su impactante belleza, sino también su escultural figura. Junto al mismo, agregó una descripción que dice: “Nueva ENTERIZA Y BODY. ¿Doble función la quieres? Búscala en mis historias. Cinthia by @sunseabikinis #summer #enterizas #calor #temporada”.

Mientras que él segundó video que publicó Cinthia Fernández en la mencionada red social de la camarita, consiste en un momento que muestra uno de los ejercicios que hace la panelista de televisión en el gimnasio. En el mismo, la podemos ver realzando una rutina para tonificar glúteos y piernas.

La información que agregó junto al video Cinthia Fernández fue la siguiente: “¡Este ejercicio te hará tonificar, ganar masa muscular y quemar calorías como ningún otro! ¡IMPORTANTE: tus glúteos y piernas deben estar super firmes! ¡Aguanta!! Gran ejercicio para acondicionar metabolismo, para quemar grasas como nunca, ejercicio de cadena posterior insuperable. 5 rondas de 40 segundos y DSP me la contás”.