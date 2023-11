Yanet García luce su extraordinaria figura y aumenta el calor de las redes

Yanet García está pasando por un gran momento profesional. Desde hace unas semanas está trabajando como actriz en las grabaciones de la película llamada “Qué huevos Sofía”. Ella será una de las protagonistas de esta divertida comedia que tiene también como actor principal a Sergio Mayer.

Como ella misma lo ha confirmado en diferentes entrevistas, Yanet García es una persona sumamente trabajadora. No solo se aboca a un solo trabajo, sino que también realiza varios proyectos al mismo tiempo. No en con la misma intensidad, pero sí para mantenerse vigente en esa área.

La imagen de Yanet García que se viralizó en red.

Un claro ejemplo de ello, fue una imagen que compartió Yanet García en su perfil de Instagram. La misma es parte de una producción que realizó para su perfil de contenidos exclusivos. En la imagen, la actriz nacida en la ciudad de Monterrey, México, aparece luciendo un enterizo de color celeste, mientras se apoya en la pared.

Junto a la fotografía, Yanet García agregó una simple frase que desató una ola de reacciones entre corazoncitos y mensajes de sus fans de todas partes. La misma dice: “La hora dorada”. Uno de los comentarios que recibió la popular mexicana en la red social de la camarita fue el siguiente: “Guapísima Amor Hermosa Bonita princesa”.

La imagen que publicó Yanet junto al mensaje en redes.

Por otra parte, Yanet García agregó un estado en la mencionada red que trata de todo lo que vivió ella en estos últimos años en su vida. Este fue el mensaje que redactó: “Han sido 8 años viviendo lejos de mi familia, seres queridos y mis 6 perros. No ha sido difícil, pero hoy puedo de que todo absolutamente todo ha valido la pena…”.

Finalmente, la segunda parte del mensaje que escribió Yanet García terminó así: “2 años en Long Island, 2 años en Ciudad de México, 2 años en Los Angeles, 2 años en New York y contando… Tus sueños se harán realidad, cuando tú decidas luchar por ello… Just Keep going”.