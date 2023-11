El desgarrador testimonio de Kristin Davis por las despiadadas críticas por sus operaciones: “Lloré mucho por mi aspecto físico”

En Hollywood se le hace culto a la imagen, y es lo cruel del mundo del espectáculo. Así lo contó Kristin Davis con un desgarrador testimonio por las despiadadas críticas que recibió por sus operaciones. “Lloré mucho por mi aspecto físico”, sentenció.

Esto se dio en el contexto del lanzamiento de And just like that…, la serie continuación de la mítica Sex and the City y en la que la actriz interpreta a Charlotte York Goldenblatt. Durante todo este período de previa y en que la tira estuvo en emisión, se ha criticado duramente el aspecto de las protagonistas.

Fue en una entrevista con The Telegraph que Davis contó las sensaciones que les generaron los mensajes en tono de crítica dirigidos hacia su persona y su imagen cuando comenzó a someterse a cirugías estéticas.

“Me he aplicado rellenos y ha sido bueno, pero también me he aplicado otros y ha sido malo. En esos casos, tuve que disolverlos y eso provocó que me ridiculizaran sin descanso. He llorado mucho por esa situación. Es muy estresante”, confesó.

“Nadie me dijo que no se veía bien durante mucho tiempo. Pero, afortunadamente, tengo buenos amigos que sí me hicieron ver. No lo vi porque, por lo general, no sonrío frente al espejo. ¿Quién hace eso? Solo la gente que está loca”, esbozó Kristin.

También confesó que “simplemente confiaba en los médicos que realizaban esos procedimientos”, así como lo hacen la mayoría de las celebridades. Sin embargo, era ella quien debía lidiar con las fuertes críticas en las redes sociales “cuando algo salía mal”.

“Estamos todo el tiempo siendo comparadas en todo momento con nuestras versiones más jóvenes, y es muy difícil para nosotras. Además, es un desafío hacerle entender a los demás, y entender nosotras mismas, que no tenemos que lucir así, como hace algún tiempo. Internet quiere que lo hagas, pero a la vez, te critican si lo intentas. Es una situación muy conflictiva...”, resolvió Davis.

Poco cambió de aquello que dijo en 2021: “Todos quieren comentar. Unos a favor, otros en contra, sobre nuestros cabellos, nuestros rostros y sobre cualquier cosa que tenga que ver con nuestra apariencia”. Es por eso que para Kristin Davis, una vez más, “el nivel de intensidad de los comentarios muchas veces nos dejaron en estado de shock”.