Eric del Castillo, el padre de Kate del Castillo, revela que tiene una enfermedad incurable

En una reciente entrevista, Eric del Castillo, el padre de Kate del Castillo, sorprendió y preocupó a sus fanáticos al revelar que padece de una enfermedad incurable. Sin embargo, el icónico actor se mostró positivo y aseguró que continuará trabajando a pesar de que esta condición de salud está complicando su forma de actuar.

Durante la entrevista brindada al programa “Hoy” de Televisa, el actor de 89 años aclaró que no tiene demencia senil como se había especulado hace unos meses, aunque sí reconoció que la enfermedad que padece no tiene cura. Aprovechó también para hablar sobre su participación en la telenovela “Vivir de amor”, producida por la misma cadena televisiva que lo entrevistó.

Eric del Castillo padece una enfermedad de la vista. Foto: Internet

¿Qué enfermedad padece Eric del Castillo?

Según lo expresado por Eric Castillo, padece una enfermedad que tiene degeneración macular, lo cual, es un deterioro visual “normal” en personas de su edad. Asimismo, dijo que tiene una lesión que le impide enfocar pero que esto no significa que llegue a perder la vista. Sin embargo, este padecimiento le ha impedido leer los libretos, por lo que ha tenidos que “Vivir de amor", sin embargo, aclaró que sus médicos no tienen previsto que pierda la vista, además, señaló que este problema le ha impedido leer sus libretos, por lo que ha tenido que recurrir al apuntador electrónico para aprenderse sus diálogos, lo cual, confirma que no tiene problemas de memoria.

A pesar de todo, Eric del Castillo se mostró positivo. Foto: Internet

“Tengo un problema visual, degeneración macular, no puedo leer, pero me aprendo las cosas oyéndolas, me apoyo con la maravilla del apuntador electrónico, además, entender tu personaje es un don, hay que saber interpretar. No hay más que detener la enfermedad a base de vitaminas, no hay nada más qué hacer, nunca me voy a quedar ciego, veo perfectamente bien, pero cuando trato de enfocar, es una lesión en la mácula”, expresó el padre de Kate del Castillo.

Para concluir, Eric del Castillo se mostró entusiasmado por el nuevo proyecto refirió que se encuentra más que entusiasmado por el nuevo proyecto “Vivir de amor” de Televisa que ya inició las grabaciones. Además, el icónico actor reveló que disfruta de trabajar con sus pares de nuevas generaciones ya que así puede traspasarle toda su experiencia, cosa que le hubiese gustado recibir cuando él comenzó en esta exigente carrera.