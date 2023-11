Así de hermosa luce hoy Sharon Stone a sus 65 años en microbikini

En la década de los noventa, Sharon Stone se convirtió en un ícono de belleza. Fue considerada una de las mujeres más hermosas del planeta. Sin embargo, hoy a sus 65 años de edad, esta famosa actriz de Hollywood sigue luciendo una piel increíble y atractiva.

En su rutina de belleza, Sharon Stone es de las mujeres que considera que menos es más. De hecho, su madre una vez le dijo que usara una crema hidratante de Avon por la mañana y la noche y que se lo iba a agradecer toda su vida. Así lo hizo la famosa actriz y por eso prefiere lo práctico y productos que se pueden adquirir fácilmente.

Sharon Stone tiene una piel increíble.

Es más, una vez Sharon Stone confesó que ella no es de las que planea una elaborada rutina de skincare y admitió que lo más prudente para mantener el rostro firme sin recurrir al uso de productos costosos es utilizar agua tibia y un limpiador fácil además de una exfoliación una vez por semana. “Solo límpiate la cara con agua caliente y exfoliante”, dijo.

Con el paso de tiempo Sharon Stone aprendió a aceptar su edad y aunque no critica los procedimientos estéticos busca la manera de lucir sexy y hermosa y siempre al natural. Y es que ella es de las que lleva una rutina saludable además de una genética envidiable.

Sharon Stone a sus 65 años.

Además, la actriz es celíaca y no consume alimentos que contengan gluten, de resto come de todo, pero tiene sus desafíos. “No como comida procesada, no tomo cafeína y muy pocas veces bebo bebidas gaseosas o alcohol, pero como carne y chocolate negro. Además le echó azúcar a mi té cuando me apetece”, dijo ella. También cree que la belleza viene desde el interior y por eso contiene una filosofía y un estilo de vida basado en el budismo y la concentración.