Pampita llega como jurado a un importante ciclo televisivo

La reconocida modelo argentina Pampita Ardohain, estuvo como jurado del programa de juegos “Los 8 Escalones” de El Trece, conducido por Guido Kaczka, aunque confirmó que sería jueza en un importante ciclo televisivo, por lo que debió abandonarlo por falta de tiempo. Ahora, la empresaria causa revuelo al estar como invitada de Mirtha Legrand.

Pampita estará en “La Noche de Mirtha Legrand” junto al funcionario Luis Juez y el periodista de A24 Baby Etchecopar, aunque estaría a confirmar otras figuras del ámbito del espectáculo o de la política.

Pampita estará como invitada de lujo en el programa de Mirtha Legrand. Foto: Instagram/ Pampita

Si bien la presencia de Pampita en la mesa de Mirtha Legrand llena de expectativas a la audiencia, el programa competido “PH, Podemos Hablar”, conducido por Andy Kusnetzoff también está preparando una gran emisión para hacerle frente a la “Chiqui”. El conductor de Telefe recibirá a Donato de Santis, Laurita Fernández, Raúl Lavié, Romina Uhrig y G Sony.

Pampita contó la relación que tiene el nombre de su hija y su padre

Hace un tiempo, en diálogo con la conductora Denise Dumas para “Pampita Online”, la modelo contó la relación que tiene el nombre de su hija y su padre, Guillermo Ardohain, quien murió cuando ella tenía apenas 6 años. La empresaria reveló que le puso a su pequeña hija Ana, en honor a su papá. “Yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre. Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina. Y siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí”, confesó.

Pampita recordó la relación que tiene el nombre de su hija con su fallecido padre. Foto: Instagram/ Pampita

Para Pampita, mantener viva la memoria de su padre pesó en la decisión de ponerle Ana a su hija, fruto de su relación con Roberto García Moritán. “Con Rober nos gustaba Sofía, Amparo, Carlota. ¿Qué más? Ahora no me acuerdo, porque ya la lista la perdí. Ana siempre estuvo en la lista por ese motivo, pero había otros nombres que también nos gustaban”, recordó la empresaria.