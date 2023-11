El acoso sexual que sufrió Sharon Stone: “Sacó el pene delante de mi cara”

Sharon Stone hizo un fuerte confesión acerca del acoso sexual que sufrió en los '80. La estrella tuvo en aquella década no sólo su explosión mediática gracias a su excelente capacidad interpretativa, sino también por convertirse en un ícono sexual de la época.

Pero no todo ha sido color de rosas para Sharon Stone, que tuvo que triunfar dentro de un mundo lleno de hombres de poder. Más aún transformándose en una de las mujeres más codiciadas del planeta, lo que enamoraba a todos pero también despertaba varios sentimientos retorcidos en otros.

Sharon Stone tuvo su apogeo en los '80 y '90.

La actriz de Bajos instintos comentó haber sufrido acoso sexual en varias oportunidades, cuando grandes ejecutivos se propasaron con ella en el momento en que ella estaba en la cima de su carrera. No ha sido nada fácil para la estrella.

Ahora, con el paso de los años y el tan necesario cambio de la sociedad que hoy se anima a salir a hablar estas oscuridades, la intérprete dio detalles de una desagradable reunión con un exdirectivo de Sony por aquellos años.

Ese día, Sharon Stone recordó que se encontraba “muy emocionada” por “llevar el mejor look”, puesto que “cuando eres joven solo tienes un buen atuendo”, y ella iba a “conocer al ejecutivo de Sony”. Llevaba un abrigo de Ralph Lauren conjuntado con una falda vaquera y unas botas de cowboy. E ingresó en su despacho.

“Fui a su oficina y era, ya sabes, allá por los años ochenta, así que el sofá estaba básicamente en el suelo, ¿sabes? Eran sofás gigantes muy bajos y mis rodillas estaban alrededor de mi cuello y, por supuesto, soy muy alta de todos modos, así que parecía todo piernas”, comenzó recordando en Let’s Talk Off Camera, el podcast de Kelly Ripa.

La sensualidad de Sharon Stone ha sido innegable.

Entonces la situación comenzó a tornarse turbia. “Oh, es verdad lo que dicen de ti, y eres de lo más hermosa. No hemos visto a nadie como tú en décadas. Todo el mundo habla de ti. Eres la más elocuente. Eres tan inteligente y hermosa, y ese cabello...”, siguió relatando.

Pero entonces la situación más repugnante sucedió. “Luego vino caminando hasta mí y dijo: ‘pero primero...’ y me sacó el pene en la cara”, confesó Sharon Stone. Sharon Stone se mantiene radiante a sus 65 años.

El episodio la empujó a reírse de la situación de los nervios. “Era muy joven y, como hago cuando estoy nerviosa, porque básicamente soy una persona muy alegre, me comencé a reír. Empecé a reír y llorar al mismo tiempo y no podía parar porque me puse histérica. No podía parar, así que él no sabía que hacer”.

La situación se resolvió con pocas palabras: “lo guardó y entró por una puerta que estaba detrás de su escritorio, y pensé que se había ido”. Minutos después, una secretaria del directivo abrió la puerta e invitó a la joven Sharon Stone a abandonar las oficinas. ¡Muy fuerte!