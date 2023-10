Julieta Rodríguez Calvo eleva la temperatura al mostrar su cuerpo al natural

Julieta Rodríguez Calvo luce los colores de la bandera argentina en México. Su autenticidad y naturalidad compiten con su exuberante belleza y su figura perfecta. Uno no sabe por dónde empezar a recorrer su cuenta de Instagram, pues su presencia y su porte son increíbles.

A Julieta Rodríguez Calvo también se le conoce por su supuesto romance con el jugador de fútbol peruano Jefferson Farfán. Y en México, donde reside actualmente, se filtraron unos nudes, que luego la llevaron a ser portada de la revista para adultos hace un año en su edición mexicana.

Además de modelo, Julieta Rodríguez Calvo es actriz y periodista. En su cuenta de Instagram con más de un millón de seguidores, una vez habló sin filtros sobre las burlas que experimentó en su adolescencia. “Yo nunca tenía pompas, me hacían hasta bullying porque tenía bubis, pero no tenía trasero, todos se reían y me decían que estaba plana”, dijo.

Pero Julieta Rodríguez Calvo encontró la manera de pasar por encima de todos: “Después tuve un poquito más de forma, me obsesioné con eso, pero empecé a entrenar muchísimo y me tardaron dos años en crecer bien para el tamaño que me gustaba. Obviamente con dieta y mucho ejercicio”, dijo.

Es por ello que Julieta Rodríguez Calvo desafía los estándares de belleza impuestos por la sociedad y promueve la aceptación del cuerpo en todas sus formas. Sus seguidores se sienten identificados con ella y encuentran en sus publicaciones una fuente de inspiración para amarse a sí mismos.