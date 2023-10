Christian Nodal habla de su nueva vida en Argentina

Hace unos meses, Cazzu fue entrevistada en el programa argentino “Noche al dente” de América TV, donde reveló que ella y su novio Christian Nodal vivían en su país natal. "Él vive acá, conmigo, igual nos la pasamos viajando, pero nuestra casita la tenemos acá", dijo la cantante en aquel momento. Ahora, el exponente del regional mexicano habló sobre su nueva vida en Argentina junto a su pareja y su hijita.

En una reciente entrevista con el youtuber Mario Chávez, Christian Nodal se refirió a cómo es esta nueva etapa por la que está atravesando. "Veía que todo mundo avanzaba en su vida y yo estaba estancado, con más billetes, con más fama, con más todo, pero vacío, sin vida, no tenía una casa a donde llegar a dormir", confesó el cantante.

En setiembre, Christian Nodal y Cazzu se convirtieron en padres.

Asimismo, el artista mexicano reveló que en Argentina ha encontrado tranquilidad. "Vivimos en un campo donde no se cruza nadie con quien platicar. Están unos vecinos muy allá a lo lejos, tengo una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta. Hacemos de comer juntos, nos sentamos. Ahí me la paso viendo películas", expresó Christian Nodal.

Por otra parte, el cantante dijo que en Argentina se siente seguro."Voy, hago mis compras, yo manejo, no traigo seguridad, no traigo nada de eso y vuelvo a sentirme como un humano", añadió.

En setiembre, Christian Nodal y Cazzu se convirtieron en padres, pero antes de eso y de conocerle a la cantante argentina, el intérprete de “Botella tras botella” estaba transitado una depresión. "Mi pareja me ayudó mucho en ese proceso. Yo traía una nube negra, y cuando empecé a salir con ella era una etapa fea", dijo sobre Julieta Emilia Cazzuchelli, verdadero nombre de su novia.

"Yo ya estaba saliendo de una depresión, me sentía mal con el negocio, sentía que ya Christian Nodal no representaba lo que yo quería que representara, me sentía perdido", recordó el mexicano sobre esa etapa oscura que vivió antes de conocer a Cazzu y mudarse a Argentina.