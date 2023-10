Kevin Spacey, internado de urgencia a raíz de un ataque cardíaco

Luego del revuelo mediático y judicial que se armó alrededor de su imagen, Kevin Spacey sorprendió a todos este miércoles luego de sentir “un adormecimiento en su brazo izquierdo” mientras recorría un museo de la ciudad de Samarcanda, en Uzbekistán. Se creyó que estaba sufriendo un infarto.

La noticia la dio a conocer el reconocido periódico The Sun, que brindó detalles sobre el episodio que sufrió Kevin Spacey y explicando la situación y el susto por el cual fue derivado de urgencia al hospital más cercano.

Se temió por la salud de Kevin Spacey. ¿Qué le pasó?

Según informaron, el actor se encontraba disfrutando de unas jornadas de paseo por el país porque fue convocado como invitado al Festival Internacional de Cine de Taskent. En una caminata por un museo, se empezó a sentir mal y su sintomatología coincidía con un principio de infarto.

“Por temor a estar sufriendo un ataque cardíaco, me sugirieron que me haga controles y me siento agradecido de que no haya sido nada grave”, explicó el intérprete de Belleza Americana, ya de regreso en el festival.

Kevin Spacey también remarcó el miedo que sintió y lo que pensó cuando llegó alivio tras ser dado de alta. “El episodio me hizo tomarme un momento para apreciar lo frágil que es la vida para todos nosotros”, explicó el actor ante la audiencia.

Desde que comenzaron a presentarse las polémicas denuncias por acoso y abuso sexual, el actor se abocó a demostrar su inocencia en dichas causas. Todo esto lo alejó de la industria de Hollywood luego de haber sido considerado por muchos años una verdadera estrella.

Las dudas acerca de la salud de Kevin Spacey.

A fines de julio, después de afrontar un mes de juicio y más de 12 horas de deliberación, Kevin Spacey fue declarado inocente de los nueve cargos de abuso sexual que tenía en su contra en un tribunal británico. Un fallo que causó conmoción.

Según comunicó The New York Times, el actor se emocionó al escuchar la sentencia. En caso de haber sido encontrado culpable de los delitos que fue acusado, podría haber sido condenado a prisión perpetua.