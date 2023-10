Sonia O’neill, la futbolista que acalora las redes al mostrar sus exuberantes curvas

La futbolista venezolana Sonia O’Neill deja a todos boquiabiertos con su belleza y talento en la cancha. Actualmente forma parte de la plantilla de la Selección femenina de fútbol de Venezuela y también es defensora del London City. A sus 29 años esta deportista también confía en su belleza al natural.

En su cuenta de Instagram, Sonia O’Neill no pasa desapercibida. No solo llama la atención por su talento futbolístico, sino también por sus exuberantes curvas. Sonia posee una figura escultural que ha dejado sin palabras a más de uno. Sus fotos en bikini y ropa ajustada acaloran las redes sociales, acumulando miles de seguidores y comentarios. "El fútbol es mi pasión, pero también me gusta sentirme segura y orgullosa de mi cuerpo", dijo.

Sonia O'Neill es la número 8 de la selección venezolana.

A pesar de su éxito en el campo y su popularidad en línea, Sonia O'Neill ha tenido que enfrentar críticas y comentarios negativos sobre su más reciente denuncia por maltrato hacia la DT de la selección venezolana, Pamela Conti, después de que no la dejara participar el pasado 25 de septiembre en un partido contra la selección uruguaya.

Sonia O'Neill es pura dinamita.

Sonia O’Neill aseguró: "No estoy lesionada ni enferma, ni hice algo malo". Después reveló que la DT de la selección usó un hecho sin importancia para ejercer una especie de sanción sobre ella y otras jugadoras, con el fin de no incluirlas en el equipo titular. "La entrenadora mentirá sobre esto después del partido. Va a usar esta mentira como una excusa para no volver a convocarme a la selección, como ella lo ha comentado a otras jugadoras y nunca me lo ha dicho en mi cara".

Sonia O'Neill acaparó la atención estos días.

En este altercado la capitana del equipo de Venezuela, Deyna Castellanos tuvo que poner en marcha sus dotes diplomáticos ante el revuelo que se armó. "Debido a los últimos acontecimientos quiero hacer una solicitud puntual y sería a la Federación Venezolana de Fútbol para abrir un espacio donde ambas partes puedan exponer sus puntos y pruebas, para que esta situación llegue a la mejor solución para el equipo".