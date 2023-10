Isabel Madow deja poco a la imaginación al lucir su figura perfecta y casi muestra de más

La emoción no le cabe en el pecho a Isabel Madow. La actriz y modelo regresó a la televisión con el reality “Las estrellas bailan en hoy” por Televisa. Desde su cuenta de Instagram, la reconocida intérprete mexicana detalló que asume este reto con total compromiso y seriedad, pues es lo que más le apasiona en la vida.

A pesar de su regreso por la puerta grande, Isabel Madow fue criticada por tener unos kilos de más, pero ella ni tonta ni perezoza le envió un mensaje a los haters desde sus redes sociales con unas sugerentes imágenes que dejan poco a la imaginación al lucir su figura perfecta y casi mostrar de más.

Mira el video

“Para los que me están criticando de que me vi gorda en la tele… aparte de que la tele engorda 8 kilos realmente tú crees que si bajé 32 kilos después de tener a mi hijo no puedo bajar 5 kilos !!! No se te olvide que todo esto está ahí !!! Y siempre he sido muy deportista!!!”, escribió en un post Isabel Madow.

Fue por eso que Isabel Madow decidió arriesgarse y mostrar más piel de lo habitual. En las imágenes, la actriz posa con poca ropa y con unas prendas íntimas que resaltan su cintura diminuta, curvas pronunciadas y una piel bronceada. Su mirada seductora y su actitud desafiante hacen que estas fotografías sean aún más impactantes.

Mira el video

Por otro lado, Isabel Madow hace unos meses levantó la polémica al ser nombrada en el libro de la periodista Anabel Hernández titulado: Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno. Acerca de esto, ella solo pidió a los medios: “No sigas con ese tema, mi amor, por favor, no tengo nada qué decir al respecto. No tengo nada que decirle a ella... no sé de qué me hablas, querido... no tengo que unirme con nadie, no voy a hablar al respecto, no tengo nada que opinar…”.