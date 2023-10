Por qué Vanessa Hudgens y Zac Efron terminaron su romance

La pareja conformada por Zac Efron y Vanessa Hudgens dejó una huella imborrable en la memoria de los fanáticos de Disney, siendo una de las parejas jóvenes más queridas en su momento. La historia de amor que comenzó en la ficción luego se convirtió en una realidad que encantó a adolescentes en todo el mundo.

El romance entre Zac Efron y Vanessa Hudgens tuvo sus raíces en el set de grabación de High School Musical en 2005, donde interpretaron a Troy Bolton y Gabriela Montez respectivamente, dos jóvenes que se enamoraban en la pantalla.

Fuera de la ficción, el amor floreció entre los dos actores, capturando la atención de los medios y sus seguidores, como parte de una relación que pasó de la amistad a un romance casi perfecto. Los eventos públicos y las citas privadas de la pareja se convirtieron en el centro de todo.

No obstante, como suele suceder en las relaciones juveniles, la historia de amor llegó a su fin después de casi cinco años de noviazgo en 2010. Incluso al día de hoy sigue siendo uno de los shippeos más recordados y queridos del mundo Hollywood. ¿Qué pasó?

Si bien nunca revelaron la fecha exacta de su separación, los intérpretes argumentaron que las diferencias en sus planes y proyectos de vida, así como la distancia que los separaba, contribuyeron a la dolorosa ruptura.

Sin embargo, Vanessa Hudgens compartió en una entrevista con The New York Times en 2015 otro factor que afectó su relación con Zac Efron. La atención constante de los medios y los fanáticos, en particular la admiración que él recibía de las mujeres, se convirtió en un desafío para la pareja. Ella confesó haberse sentido incómoda y celosa por eso.

"Pasé por una fase en la que era realmente mala porque estaba muy harta. Las chicas corrían detrás de él, y yo les estaba dando miradas de muerte", explicó la intérprete, admitiendo que la atención de quien en aquel entonces era su pareja fue un tema difícil con el que lidiar.

Con el tiempo, Vanessa Hudgens reflexionó sobre la importancia de manejar la popularidad de su entonces novio y optó por una perspectiva más comprensiva. “Me di cuenta de que no se trata de eso. ‘Difunde el amor, sé una buena persona, te apoyan, sé amable’”, confesó.