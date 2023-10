La emotiva despedida de Salma Hayek a Matthew Perry: “Te has ido demasiado pronto”

A Salma Hayek le cayó como un balde de agua fría enterarse del fallecimiento de su amigo y colega Matthew Perry. Para la mexicana no solo fue el actor que la acompañó en la película “Fools rush in”, sino que recordó lo bien que la pasaron cuando hicieron este film.

El corazón de la famosa actriz se paralizó hace dos días al enterarse de esta lamentable noticia. Salma Hayek se tomó el tiempo para procesar la muerte de su querido amigo Matthew Perry y con una mano en el pecho le dedicó unas sinceras y emotivas palabras.

Salma Hayek y Matthew Perry fueron grandes amigos.

“Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días procesar esta profunda tristeza. Existe un vínculo especial que se produce cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajamos para lograrlos”, comenzó diciendo Salma Hayek a través de su cuenta de Instagram.

En el posteo Salma Hayek compartió unas imágenes inéditas con Mathew Perry para evocar aquellos años, que eran unos jóvenes en búsqueda de sus sueños. “Me conmovió mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram lo mucho que amaba 'Fools Rush In' y cómo pensaba que esa película que hicimos juntos era probablemente su mejor película. A lo largo de los años, él y yo nos encontramos recordando ese momento significativo de nuestras vidas con un profundo sentido de nostalgia y gratitud”.

Salma Hayek y Matthew Perry cumplieron sus sueños.

Para Salma Hayek ha sido difícil, pero encontró las palabras justas para despedirse del famoso acto de “Friends”. Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tu tontería, tu perseverancia y tu hermoso corazón. Adiós, dulce Matthew, nunca te olvidaremos”.