Estos son los detalles de la boda secreta de una de las actrices de Betty La Fea

Muy pronto el elenco de Betty la Fea volverá a la pequeña pantalla. Fue por eso que el programa “Desnúdate con Eva Rey" tuvo como invitada a Natalia Ramírez y Lorna Cepeda más conocida como La Peliteñida. No hablaron solamente de la novela, sino que una de ellas confesó que se casó en secreto.

Para sorpresa de la presentadora Eva Rey, Lorna Cepeda dio detalles de cómo fue su boda secreta en México. Contó que su esposo es colombiano, pero reside en el país azteca hace mucho y que su familia no estuvo presente, pero sí muchos amigos. “Nos fuimos a la playa y disfrutamos un montón”, señaló.

Resulta que La Peliteñida de Betty la Fea había anunciado su compromiso con Juan David Morelli, pero nunca dio detalles de su boda hasta ahora. Fue en junio de este año cuando decidieron darse el sí en una ceremonia íntima en la playa con amigos mexicanos para luego comer sushi y beber toda la noche.

Después de esta confesión Lorna Cepeda tuvo la confianza y publicó en su cuenta de Instagram los mejores momentos de su boda. “Bailando esta canción me pediste que empezáramos este camino juntos. Lo que no sabes es que la puse a propósito para que estuvieras romántico y me pidieras exactamente eso. Jajaja. Gracias mi amor por estos años de aprendizaje, feliz aniversario”.

Juan David Morelli también le comentó el post y reaccionó de esta manera: “Amor, hermosa, eres los más bonito que me ha pasado, te amo con el corazón y el alma. Quiero que dure hasta el infinito y más allá que sigamos creciendo como pareja y estar juntos forever and ever”, dijo.