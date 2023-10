El desnudo total de Jennifer Aniston a sus 54 años

A sus 54 años, Jennifer Aniston generó revuelo recientemente con un desnudo total para The Morning Show, la popular serie que lidera desde hace ya tres temporadas y que gira en torno de un exitoso programa matinal de noticias. La increíble escena tiene también al actor Jon Hamm como protagonista.

La particularidad de todo esto es que, más allá del novedoso desnudo de Jennifer Aniston, la intérprete viene siendo vinculada desde hace meses con rumores de romance con Jon Hamm, quien es su gran amigo. ¿Esta escena en particular es un indicio de que pasa algo más entre ellos?

En una escena de la nueva temporada, la presentadora de televisión Alex Levy, personaje interpretado por la intérprete de Friends, entrevistó al multimillonario Paul Marks, personificado por el actor estadounidense de 52 años y reciente incorporación a la serie.

La química entre ambos personajes fue instantánea, y en este capítulo seis, la pareja da rienda suelta a la pasión. Por días, en Hollywood no se habló de otra cosa que no fuera esta picante escena que protagonizó la actriz.

Luego de la charla, los personajes tuvieron relaciones y se pudo ver a los dos intérpretes totalmente desnudos. A pesar de que no es la primera vez que aparece desnuda en una serie o película, la secuencia llamó la atención por su impecable figura a los 54 años.

Los fanáticos del drama de Apple TV+, en el que también participan Reese Witherspoon y Billy Crudup, realizaron encendidos comentarios en las redes sociales acerca de las imágenes que muestran a los personajes en la intimidad.

La picante escena hot con desnudo total de Jennifer Aniston en The Morning Show.

Entre los momentos más sensuales del capítulo, se aprecia una escena en la que Jennifer Aniston aparece acostada sin ropa sobre la espalda del actor. Una captura muy hot que recorrió las redes sociales y se llenó de elogios por parte de varios usuarios.