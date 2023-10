Así es la escandalosa publicidad de Kim Kardashian para vender su última creación

Kim Kardashian es una mujer imparable. La empresaria y diva de la televisión lanzó al mercado un nuevo producto de su marca de lencería Skims y revolucionó las redes. Muchos consideran que se trata de una polémica publicidad, que tiene al cambio climático como principal estrategia y se preguntan el por qué.

La celebrity incorporó a su creación un sostén con pezones integrados y señala: “La temperatura de la Tierra no para de subir, los niveles del mar están creciendo, los casquetes polares están menguando y yo no soy científica, pero creo que cada una puede utilizar sus habilidades para contribuir”.

Mira el video

De esta manera, Kim Kardashian presenta su nuevo sujetador con pezones incorporados y alude que “no importa el calor que haga, siempre parecerá que tienes frío”. Toda clase de comentarios salieron a flote y también se generó un debate sobre hipersexualización, mientras otros lo consideran como una resurrección del movimiento Free the nipple.

Sin embargo, hay quienes afirman que Kim Kardashian hizo lo que mejor sabe hacer y es convertir a la mujer en un objeto sexual. Además muchos no comprenden qué tiene que ver el cambio climático con mostrar los pezones, pero otros lo tomaron distinto y puede ser el inicio de una “dosis de autoestima” para las mujeres que han sufrido cáncer de mama.

Kim Kardashian hace su "contribución" al cambio climático.

En las redes critican fuertemente esta publicidad de Kim Kardashian y arremeten contra ella: “Sigo pensando que la estupidez humana no tiene límites; a mí me parece de mal gusto de una falta de cultura enorme; dónde hemos llegado y la lucha por la igualdad se va con anuncios como este; debería usar su fama para combatir el cambio climático; para eso déjense al aire libre y no usen sujetador”.