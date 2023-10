Alejandra Espinoza paraliza las redes con un vestido que resalta su silueta

Alejandra Espinoza suele destacarse por su belleza. En el año 2007 la mexicana ganó la primera corona de Nuestra Belleza Latina. A partir de allí, no ha parado de sumar éxitos a su carrera. Poco tiempo después, se sumó a la familia de Univisión y pasó un tiempo presentando una sección del reconocido programa El Gordo y la Flaca.

Una de las pasiones de Alejandra Espinoza es correr, recientemente ha contagiado a su marido Aníbal Marrero a acompañarla. Fuente: Instagram @alejandraespinoza

Hoy, Alejandra forma parte de diversos programas de televisión y es presentadora de los eventos más importantes de la cadena. Pero sus inicios fueron duros, anteriormente, la modelo había declarado que para su primer programa de El Gordo y la Flaca no tenía ropa para vestir. “Me acuerdo de la primera vez que estuve aquí en el show. Me da sentimiento verme porque me acuerdo de que no tenía ni ropa”.

A lo largo de los años, la mexicana ha cosechado el cariño de millones de seguidores y fans. En su cuenta de Instagram supera los 3,7 millones de seguidores. Y en una de sus últimas publicaciones la modelo los ha dejado sin aliento. Alejandra Espinoza se mostró en un campo de calabazas junto a su familia, vistiendo un bohemio vestido naranja combinado con botas vaqueras, sombrero y lentes espejo. En la publicación, podemos ver la figura perfecta que mantiene Alejandra a sus 36 años.

Alejandra Espinoza estuvo acompañada de su hijo Matteo. Fuente: Instagram @alejandraespinoza

Espinoza mantiene una gran rutina de entrenamiento. En los últimos años, la presentadora ha encontrado en el deporte una nueva inspiración. Se suele mostrar enfocada y disciplinada, ya que uno de sus sueños es correr los six majors de los maratones: Berlín, Chicago, Boston, Nueva York, Tokio e Inglaterra.