Samadhi Zendejas comparte su transformación física a través de los años: “ahí pesaba 90 kilos”

“Vuelve a mí” de Telemundo se ha convertido en la telenovela del momento, y la audiencia reafirma su compromiso con la producción en cada nueva entrega. Mientras tanto, su protagonista Samadhi Zendejas interactúa con sus fans ofreciendo contenido novedoso, informativo y relevante para ellos, como el que compartió recientemente en su cuenta de TikTok donde mostró su transformación física a través de los años.

Desde esta plataforma, donde acumula más de 9 millones de seguidores, comparte momentos especiales en el set de grabación, así como también algunos trucos de belleza para lucir bien y videos motivadores donde remarca el amor propio que deben tener las personas para hacerle frente a la vida.

Impresionante transformación física de Samadhi Zendejas.

Ahora, Samadhi Zendejas sorprendió a sus fanáticos al mostrar cómo ha sido su evolución física a lo largo de estos años. Cabe remarcar que la actriz se siente orgullosa del proceso y lejos de estar insegura o criticarse al verse con unos kilos de más, admira las curvas de mujer que tenía por aquellos años.

"Ahí yo pesaba 90 kilos", dijo sobre una fotografía donde luce un espectacular vestido naranja durante la etapa en la que hizo de Jenni Rivera en “Mariposa de barrio”. "Me sentía muy linda estando así, ¡tenía un pegue!", expresó la actriz.

Samadhi Zendejas protagoniza junto a William Levy la exitosa telenovela "Vuelve a mí" de Telemundo.

Y es que, Samadhi Zendeja se caracteriza por su profesionalismo, y cada personaje que le tocó interpreta ella ha sabido adaptarse a lo que se requería. Cuando le tocó hacer el papel de “Rosario Tijeras” el reto fue muy grande y así lo reconoció la propia actriz. "Cuando a mí me dijeron, 'vas a trabajar con Bárbara de Regil que tiene más cuadros en la panza que un museo, me dije, obviamente me tengo que preparar'", dijo la co-protagonista de William Levy en “Vuelve a mí”.

Mira el video

La actriz mexicana está más en forma que nunca gracias al deporte, a una alimentación saludable y también a los tratamientos que la ayudan a mantenerse. Asimismo, Samadhi reveló que en breve será portada de una importante publicación por lo que quiere verse bien para que el público quede encantado.