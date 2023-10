¿Porqué “el Güero” Castro no fue a la fiesta de compromiso de su hija Sofía Castro?

A principios de octubre y luego de cuatro años de relación, Sofía Castro recibió un anillo de parte de su novio Pablo Bernot mientras paseaban por una sierra en Los Ángeles, momento que la actriz de la telenovela “Tierra de esperanzas” capturó en imágenes que luego compartió en sus redes sociales. Ahora, la hija de Angélica Rivera y el Güero Castro celebró una fiesta de compromiso con una reunión familiar a la que el padre de la novia no asistió.

Es por ello que se dispararon las especulaciones sobre el posible desacuerdo de José Alberto “el Güero” Castro con la boda de su hija, por lo que Televisa Espectáculo le realizó una entrevista a Sofía para despejar esta duda. "Mis papás están muy contentos, mi papá no pudo estar, no es cierto eso de los chismes que no está de acuerdo en el matrimonio, claro que no, esos son puros chismes, mi papá quiere mucho a Pablo y está muy feliz por mí", afirmó la actriz.

Sofía Castro se comprometió con Pablo Bernot.

Sofía Castro explicó porque su padre, quien es el productor de la telenovela “El maleficio”, no puedo estar presente su fiesta de compromiso. "Parte de El maleficio se iba a filmar en Israel, y desgraciadamente por esta tragedia que está pasando tuvieron que mover fechas, entonces después iban a otro lugar en Europa y mi papá llegaba directo a mi fiesta, y a la mera hora tuvieron que mover locaciones y algunas cosas por el tema de la guerra y por eso mi papá no pudo estar", expresó.

Sofía Castro desmintió que su padre se lleve mal con su novio Pablo Bernot.

Castro dijo que aún no tienen fecha para la boda y que es muy pronto para pensar en tener hijos. "La verdad siento que tener un hijo es muchísima responsabilidad, entonces vamos paso a paso, mira cuando ya tenía novio, que ¿cuándo me casaba?, ahora que ya me voy a casar, que ahora ¿cuándo los niños?, entonces vamos primero a disfrutar todo el proceso", concluyó Sofía.