Aleyda Ortiz impone tendencia con su look de viernes

Aleyda Ortiz se lanzó a la fama cuando llegó a la final de "Nuestra Belleza Latina 2014". Aunque los puertorriqueños ya la conocían porque ella representó a Bayamón, su pueblo natal, en el Miss Puerto Rico. A pesar de que comenzó su carrera artística incursionando en el modelaje, su sueño siempre fue tener su propio programa de televisión, fue así que en el 2017 pudo lograrlo formando parte del show El News Café, un matutino se transmite por Canal 23 de Univision Miami.

La conductora nos muestra diariamente sus impresionantes looks. Fuente: Instagram

Además, en el 2018, Aleyda Ortiz regresó a "Nuestra Belleza Latina", pero no participando del certamen como cualquier otra, si no poniéndose a cargo de la conducción del show. De esta manera, se consolidó como una de las mejores conductoras del mundo del espectáculo, desde el 2019 se la podía ver todos los jueves en el segmento "Gangas and Deals" en el programa Despierta América.

Además de ser modelo y conductora, Aleyda cuenta con una gran presencia en redes sociales. Posee más de 540 mil seguidores en Instagram, a quienes constantemente los atrapa con sus publicaciones, donde muestra sus fabulosos looks e incluso muestra su vida con amigos o en el gimnasio.

Aleyda deja ver su abdomen trabajado. Fuente: Instagram

Ahora, la puertorriqueña nos sorprendió con un impresionante look en el que se muestra con un top manga larga y una falda larga también con bolsillos cargo, con el que impone tendencia en redes. Esta moda estuvo en auge en los años '90 como una apropiación del lenguaje urbano que generaba la música rap. Actualmente se utiliza de forma más lujosa, ya que marcas como Prada, Fendi o Zara tienen sus propios modelos.

Aleyda, que actualmente esta instalada en la ciudad de Miami, no deja de demostrar a través de sus publicaciones que es un ícono de la moda y el estilo. Y que a sus 35 años se ve mejor que nunca con una figura perfecta.