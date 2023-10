Por qué Tom Cruise es importante en la vida de Jada Pinkett Smith

Hay veces en las que ciertas figuras de Hollywood influyen de alguna manera en la vida de algunos de sus colegas, a tal punto que estos le reconocen esa influencia como algo más que memorable. Esto pasa con Jada Pinkett Smith, quien considera que Tom Cruise es alguien importante en su vida.

La actriz estadounidense de 52 años había comenzado su amistad con su colega neoyorkino de 61 allá por 2004, cuando rodaron Collateral junto con Jaime Foxx, pero ese vínculo se afianzó por un simple gusto compartido que, gracias a una situación, se volvió algo más profundo.

“Al principio de nuestra amistad, Tom y yo descubrimos que compartíamos el amor por las motocicletas, y me emocioné mucho cuando hicimos un plan para correr en su pista de moto-cross”, escribió Jada en su libro Worthy, donde compartió algunas memorias. “Estaba tan ensimismada disfrutando de la experiencia que no tuve reparos en intentar saltar por una pequeña rampa, solo para sentir la emoción. El problema fue que después de subir, la moto y yo bajamos rápidamente al suelo y no pude hacer que la moto aterrizara como corresponde”, narró.

“Tan pronto como toqué el suelo, salí disparada y caí de espaldas, golpeándome fuerte la cabeza. Gracias a Dios tenía puesto un casco. Aliviado, pero también preocupado, Tom me hizo saber que había hecho un buen recorrido, pero que debía parar por ese día”, detalló la actriz marcando aquello que más valora de su amistad con Tom, que la apoye a alcanzar su mejor versión.

“Apoyándome en mis codos, lo miré y le hice una pregunta realmente importante tanto para él como para mí: ‘¿Cuántas veces me has recordado que no deje que el miedo se interponga en mi camino? Si no vuelvo a subirme a esta motocicleta ahora mismo y doy otra vuelta, es posible que nunca vuelva a subirme a una’. Él sonrió con la sonrisa más grande y me dijo: ‘Está bien, una ronda más’”, exclamó Pinkett Smith.

“Tenía muchísimo miedo de volver a montarme en esa motocicleta, pero la lección fue que lo importante no es no tener miedo cuando necesitas superar el miedo. Se trata de encontrar el coraje para hacerlo de todos modos, incluso si no crees que puedas. Encontrar el coraje es más fácil cuando alguien tiene confianza en vos, como Tom cuando yo volví a montar en bicicleta”, esa fue la conclusión a la que llegó Jada.

Este tipo de situaciones se dio más veces. “Sin decirlo, (él) se dio cuenta de momentos en los que me sentía mucho menos digna. Cada vez que nos tocaba compartir un evento o una entrevista, Tom me miraba directamente a los ojos y decía: ‘Nunca olvides lo inteligente y talentosa que eres. Ahora salí y hace sonreír a alguien porque hoy le estrechaste la mano en la alfombra roja’. Eso fue muy útil. Todo lo que tenía que hacer era superar mi miedo”, expresó marcando el valor que atesora de su amigo.

Hay veces que una palabra de aliento en el momento justo o simplemente estar ahí para acompañar el proceso de alguien, para este se vuelve algo invaluable y preciado. Es así que para Jada Pinkett Smith, la amistad que tiene con Tom Cruise significa eso y por eso es muy importante en su vida.