El desnudo de Lenny Kravitz que se hizo viral en redes

Causar revuelo con una nueva propuesta creativa es lo que algunos artistas eligen para volver en grande, y esto hizo Lenny Kravitz. Si bien no hizo nada inédito, se valió de su cuerpo desnudo en su primer corte y se hizo viral en redes.

Cinco años pasaron para que el cantante neoyorkino de 59 años vuelva a la escena tras sus últimos trabajos, el disco Raise Vibration y una aparición en la película Always at The Carlyle, donde hizo de sí mismo.

Este 2023 lo tuvo retomando el ritmo de trabajo tanto en la música como en la actuación, ya que se lo vio participando en Shotgun Wedding, una comedia romántica producida por la plataforma Amazon Prime Video. Y lo que todos esperaban, un nuevo álbum está en puerta y ya sacó su primer sencillo.

TK421 es el corte con el que Kravitz decidió presentar su nueva propuesta discográfica, llamada Blue Electric Light, un disco doble que se lanzará en marzo de 2024. El nombre de la canción hace referencia un stormtrooper, un soldado imperial de la saga Star Wars, así como también al stereo que utiliza el estelar de Boogie Nights.

Esta canción fue acompañada con un videoclip que inicia con Lenny acostando, amaneciendo, pero lo que más llama la atención es que, cuando se gira, las sábanas dejan al descubierto sus glúteos. El resto de la audiovisual muestra al músico, haciendo su rutina mañanera, cantando la canción completamente desnudo.

Se ducha, se cepilla los dientes mientras baila y canta un ritmo que lo acerca a los de su primera época, con un rock tirando a funk que recuerda a Prince, pero con los tonos que se escuchan hoy en día.

Ya para la segunda mitad del video, se viste, agarra la guitarra y se dispone a continuar con su performance por toda la casa, haciendo movimientos sugerentes, motivado por la sensualidad de su música.

Pero fue la primera parte de este videoclip la que hizo que todo el mundo hable de su vuelta, así como también se hagan capturas del cuerpo desnudo de Lenny Kravitz que, a sus casi 60, podría decirse que aparenta unos 20 menos.