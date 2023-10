El grave problema de salud que padece Sharon Stone

Sharon Stone brindó una entrevista a corazón abierto sobre las razones por las que no regresa a la actuación. En este contexto, confesó estar luchando contra una seria enfermedad, situación que le impide pararse nuevamente delante de las cámaras. ¿Qué es lo que le sucede?

A los 65 años, Sharon Stone comparte su apasionado viaje artístico y su enfrentamiento a una seria enfermedad. Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, se sumergió en la pintura y su historia comenzó a cambiar a partir del arte.

Sharon Stone, una de las mujeres más bellas de Hollywood en los '90.

En una reciente entrevista a Associated Press, destacó cómo su carrera en la actuación la enriqueció culturalmente pero también reveló su lucha secreta. “No consigo trabajo en Hollywood y el sistema no me ha dado apoyo”, reveló.

“Todos pensaron que iba a morir. Me sucedieron muchísimas cosas malas porque la gente me dio por muerta. De alguna forma, mi cuenta bancaria llegó a cero mientras estaba en el hospital, todo mi dinero desapareció. Perdí la custodia de mi hijo. Mi carrera terminó”, agregó.

Cabe recordar que Sharon Stone sufrió un devastador derrame cerebral en 2001, el cual cambió su vida por completo. "Tengo una afección convulsiva cerebral que es muy grave y traté de ocultarlo por años porque quería regresar al negocio, pero si tienes una discapacidad, eso no funciona en mi industria. Es por eso que oculté mi afección durante muchos, muchos, muchos años".

Y en su crudeza se sinceró con palabras muy fuertes: “Eso es lo que soy. Soy una mujer con una afección convulsiva cerebral. Tengo una discapacidad y pintar me ha ayudado a no tener la ansiedad que tenía”.

Sharon Stone habló de la enfermedad contra la que lucha desde hace años.

Sharon Stone confesó que la pintura se convirtió en su salvación: “Se me fue el trauma, el temor de que nunca sería aceptada, de que no podría trabajar en mi comunidad, y descubrí que realmente no me querían de todos modos. No me iban a dejar volver a entrar y estoy de acuerdo con eso”.

Y luego, sobre cómo Hollywood la corrió del foco, reveló: “Cuando no pude volver, porque no podía recordar mis líneas y no pude funcionar durante bastante tiempo, me empujaron al final de la fila. Una vez que llegas a ese lugar, no importa si hiciste muchos éxitos de taquilla y miles de millones de dólares para tu industria, simplemente ya no les interesas”.