Danna Paola arremete contra Horacio Pancheri luego de llamarle “fea” a Samadhi Zendejas

El jueves pasado se armó una polémica cuando Samadhi Zendejas expuso a través de un video en sus redes sociales el insulto que había recibido de parte de un colega. Y es que a la protagonista de la telenovela “Vuelve a mí” le llegó un mensaje del actor Horacio Pancheri donde la llamaba “fea”. Ahora, la cantante Danna Paola, es quien arremetió con todo contra el argentino.

El rioplatense, utilizó su perfil de Twitter para excusarse y aclarar lo que había ocurrido con el mensaje que le llegó a Samadhi Zendejas desde su cuenta de Instagram. A través de un comunicado, Pancheri aseguró que el escrito, donde supuestamente él llamaba “fea” la actriz, no había sido enviado por él, sino que le había “hackeado” la cuenta.

Samadhi Zendejas le respondió a Horacio Pancheri luego de que éste la llamará "fea"

Sin embargo, esta aclaración a muchos le pareció una excusa muy poco creíble no queriendo asumir realmente la delicada situación. Entre esas personas se encontraban el hermano de Samadhi, quien de inmediato salió a defender la reputación de la actriz, y también Danna Paola, quien arremetió con todo contra Horacio Pancheri.

El actor argentino trató de componer la situación con un mensaje publicado en su cuenta de X, antiguo Twitter. "Samadhi, el mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mí, fui hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto", escribió Horacio. "Las personas que me conocen saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia", escribió Pancheri.

Horacio Pancheri se excusó a través de un comunicado en sus redes sociales.

Ante esto, Danna Paola no se quedó callada y le contesto sin filtros. "Ja! La vieja confiable... independiente de tu excusa poco creíble, escudarte, en vez de pedir una disculpa, alimenta que más hombres como tú sigan creyendo que decirle 'fea' a una mujer es correcto. Decepcionante tu reacción", expresó la cantante.

La artista mexicana recibió muchos mensajes de apoyo, coincidiendo con ella que la reacción de Horacio Pancheri no fue la más apropiada para la ocasión.