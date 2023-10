Quién es Austin, el hermano actor y productor de Taylor Swift

Taylor Swift cuenta con un hermano que, aunque no es tan reconocido como ella, ha dejado su huella en el mundo del entretenimiento. ¿De quién se trata? De Austin Swift, el hermano menor de la intérprete de Look What You Made Me Do, que hoy está en boca de todos.

Nacido el 11 de marzo de 1992, Austin es tres años más joven que Taylor Swift. Al igual que su hermana, es nativo de West Reading, Pensilvania, y es hijo de Scott Swift, ex asesor financiero, y Andrea Gardner Swift, ejecutiva de marketing.

Taylor Swift y su hermano menor, Austin, quien es tres años más chico.

Aunque no ha alcanzado la misma fama que su hermana, el joven ha forjado una carrera en la industria del cine, abocándose a la actuación, habiendo estudiado teatro y estudios cinematográficos en la Universidad de Notre Dame.

Hizo su debut actoral en el thriller IT en 2016 y participó en la película Live by Night, dirigida por Ben Affleck. Además, actuó y coprodujo el thriller de terror We Summon the Darkness y apareció en las series de televisión Embeds y Still the King.

También trabajó como productor en varios videos musicales de su hermana, incluyendo el exitoso cortometraje de I Bet You Think About Me, en el que compartió créditos con Blake Lively, quien dirigió el video. El corto recibió nominaciones a Video del Año en los Premios de Música Country 2022 y los Premios de la Academia de Música Country 2022.

“Tuve mucha suerte de poder trabajar con Blake, Taylor y todo el increíble equipo detrás del video de ‘I Bet You Think About Me’. ¡Ahora estoy muy orgulloso y agradecido de que hayamos sido nominados para el premio ACM por vídeo del año!”, escribió el hermano de Taylor Swift en su Instagram.

Taylor Swift tiene una estrecha relación con su hermano menor.

En el ámbito personal, Austin Swift mantiene una relación con la modelo Sydney Ness desde al menos un año. La pareja fue vinculada románticamente en septiembre de 2022 después de ser fotografiados tomados de la mano en Nueva York.

Recientemente, se los vio junto a Taylor Swift animando a los Kansas City Chiefs en el MetLife Stadium el pasado 1° de octubre. A pesar de no tener la misma notoriedad que su hermana, el joven encontró su propio camino en el mundo del espectáculo, demostrando su talento tanto como actor y también como productor.