María León deja poco a la imaginación al lucir su escultural cuerpo

María León es sinónimo de belleza y sensualidad. Ella es una de las actrices y cantantes más reconocidas en México por su increíble talento en el escenario. Hace poco en su cuenta de Instagram causó revuelo al compartir un video de ella bailando de manera candente, dejando poco a la imaginación con su escultural cuerpo.

Y es que María León cautiva a su público con sus espectaculares coreografías en las que luce sus piernas en forma. Ella hoy disfruta de su Alquimia Tour y deslumbra con sus atuendos y coreografías. Quienes no la recuerdan ella se dio a conocer en el programa de televisión "La Academia" en 2002. También fue vocalista del grupo musical Playa Limbo que alcanzó la fama internacional.

Mira el video

Esta artista es poseedora de una voz potente y con su carisma en el escenario, María León se ganó el corazón de miles de seguidores. En este video publicado en Instagram, se puede ver a María moviéndose al ritmo de una canción urbana mientras luce un atrevido conjunto deportivo que resalta sus curvas perfectas.

María León cumplió 37 años de edad.

A sus 37 años, María León sigue siendo una mujer activa y en forma, para ella su edad no es ningún impedimento para brillar sobre el escenario, pues sigue siendo sensual y atractiva. Hace poco compartió un mensaje para todos sus fans: “Estoy en un maravilloso momento de la vida en el que he aprendido la importancia de; a quién dedicarle mi tiempo, a qué prestarle atención, en donde pongo mi energía y a quien entregarle mi corazón”.

María León también sugirió que sentirse plena no es hallar la felicidad absoluta. “Si así fuera no sabríamos distinguir unos momentos de otros, siento que la plenitud llega cuando aprendemos a abrazar con gratitud las hermosas circunstancias y a soltar las que no están en nuestro control”.