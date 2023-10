Don Omar rompe en llanto en plena entrevista

Don Omar, como varias celebridades, ha atravesado momentos difíciles antes de conseguir fama y fortuna. En una reciente entrevista para el programa de televisión “El gordo y la flaca” de Univisión, el cantante rompió en llanto al relatar uno de los pasajes más duros de su vida, que fue el distanciamiento por más de una década de su padre William Landrón.

“Mi mamá procura llevarme, todos los sábados, a ver a mi papá. Me llevaba desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. No creo haber creado rencor con mi papá porque no creciera con nosotros. No genero haber tenido espacio, ni siquiera, para jugar a uno, o al otro cuando niño”, expresó el artista.

Don Omar está arrepentido de no haberle hablado durante más de una década a su padre.

“Mi primer superhéroe fue mi papá, quien me enseñó a jugar con automóviles. Mientras mi papá trabajaba en su taller de mecánica, lo que yo hacía era jugar con todo lo que encontraba por ahí. Desmontaba piezas, desmontabas cosas y después tenía él que volverlas a montar. Recuerdo que eso convirtió a mi papá en un héroe para mí y pienso que mi mamá entendió muy bien eso, y siempre procuró que sus hijos varones tuviesen esa influencia de su padre en su vida. Salgo de la iglesia y me convierto en Don Omar. Cuando me convierto en Don Omar, como a los 24, 25 años, mi papá lo pierde todo. Y ese día decidí dejar todo atrás y decirle a mi papá ‘¿sabes qué? Quiero que te vengas a vivir conmigo’”, relató el reguetonero.

Sin embargo, la ruptura de Don Omar con su padre se dio por dinero que le ofrecieron al progenitor para que hable en una entrevista pública. “Llega un momento en que Don Omar empieza a hacerse interesante con los medios de comunicación y yo siempre he sido muy celoso con mi mamá, con mi papá. Porque son personas tan humildes y tan, tan trabajadoras que no quería que el mundo del entretenimiento los utilizara”, advirtió.

Don Omar volvió a tener contacto con su padre en junio de 2020.

“Que usara la excusa de que Don Omar es Don Omar y tiene que entender que, si nos encontramos a su mamá, le podemos poner una cámara en la cara o si nos encontramos a su papá pasando una situación financiera difícil ofrecerle dinero para sentarlo de frente de unas cámaras a hablar de su hijo. Esa es la primera vez que en mi vida, que yo todo lo que yo sentía por ese superhéroe tenía que ponerle una pausa. En el momento que eso sucede, decido romper conexión con mi papá porque me sentía traicionado. Lo hice porque sentí que él había olvidado que su hijo no se llamaba Don Omar, se llamaba William Omar”, dijo el artista.

Así fue que Don Omar se alejó de su padre por más de una década. “Estuve casi 12, 13 años sin hablarle, lo cual, lamento, hoy día, muchísimo, porque en ese tiempo mi papá enfermó mucho y no lo sabía porque no tenía comunicación con él. Viví por 12, 13, 14 años casi, probando y jurándome que el día que me reuniera con mi superhéroe me tenía que pedir perdón, por haber tomado una decisión y haber provocado que mi superhéroe ya no tuviese entusiasmo”, confesó.

Cuando Don Omar volvió a hablarle a su padre, el señor estaba muy enfermo.

“El día que volví a ver a mi papá, casi se estaba muriendo. Esa conversación que quise tener con mi superhéroe ya no era conversación, ya no tenía qué reclamarle. Y cuando lo vi, no podía hablar. Y es el día que aprendí que las vendettas lo único que quitan es tiempo”, reconoció Don Omar.

Mira el video

“Que era mentira que no quería tener una conversación con mi superhéroe. Lo que quería era decirle ‘papá te amo’ y escuchar que me lo dijera, pero él no podía hablar”, mencionó con lágrimas en los ojos.

Don Omar y su padre se reencontraron en junio de 2022, y ahora mantienen una relación cercana junto a otros miembros de su familia. Asimismo, el cantante reconoce que con esta experiencia vivida ha aprendido mucho. “He vivido perdiendo el tiempo. No me importa otra cosa que ser feliz”, enfatizó.