Se confirma lo que Ricky Martin y su exnovia Rebecca de Alba trataron de ocultar

Una de las parejas más famosas en la década de los 90 la conformaban Rebecca de Alba y Ricky Martin. El cantante puertorriqueño y la modelo tuvieron un noviazgo que duró casi siete años. De hecho, para ella el cantante era la persona ideal para que se convirtiera en el padre de sus hijos.

En esa época tanto Rebecca de Alba como Ricky Martin estaban iniciando sus carreras y además muy enamorados. Es por eso que hoy a sus 58 años, la conductora puede hablar y recordar con cariño aquellos momentos que vivieron juntos. Así lo hizo en una entrevista para el programa de Alberto Peláez en YouTube, “En la cama con…”, en el que dio detalles sobre su romance.

Ricky Martin y Rebecca de Alba en la década de los 90.

“Yo lo intenté, pero no pude tener hijos, pero hubiera sido magnífico que hubiera sido mamá y no se logró. Tuve un par de pérdidas con la misma pareja, con Ricky, fue una gran pareja mucho tiempo y queríamos ser papás y queríamos hacer una familia y todas estas cosas”, dijo Rebecca de Alba.

Rebecca de Alba también confesó: “Para mí era la persona, el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos, por los valores que tiene, por la calidad de persona que es y pues, la vida es como es, y hay otra cosa, que no es que no me importe, hay que aceptar las cosas como la vida te las presente... Sino se da, pues, sí pude ser mamá, pero a medias, o sea los perdía”.

Mira el video

Algo que no pasó desapercibido, es que Rebecca de Alba fue a ver a Ricky Martin en primera fila y señaló que e amor se transforma. “Ahora que lo vi en el concierto, nos vimos como siempre, no dejamos esa relación ni peleados, ni por nada malo, simplemente, decisiones, tiempo, etc, y yo creo que no nos veíamos, o sea, siempre estamos en contacto, pero de vernos, algunos años más... Las personas cambiamos, ya es papá de cuatro hijos. Pero la gran persona que es, será siempre, es un tipazo”.