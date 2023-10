La cruda enfermedad del actor de Jurassic Park: “Estoy preparado para la muerte”

Luego de dar a conocer hace unos meses que enfrenta un severo cáncer en la sangre, el actor y figura de la aclamada película Jurassic Park, Sam Neill, se confesó en una entrevista sobre el momento que vive producto de esta enfermedad, sin temerle a la muerte que tarde o temprano sabe que le llegará.

Sam Neill se prestó a una nota recogida por The Hollywood Reporter en donde explicó que pese a los tratamientos y medicamentos que toma a diario, no ha logrado apaciguar los efectos que tiene el cáncer de sangre que lo afecta.

Sam Neill, el actor de Jurassic Park, combate contra una cruda enfermedad.

“Estoy preparado para la muerte. Sé que sucederá, pero realmente no me interesa. Está fuera de mi control”, reflexionó el intérprete sobre la enfermedad que padece. Además, dejó una frase que sacudió a todos los fans: “Todos los días me levanto agradecido”.

El actor explicó también que, desde que fue diagnosticado hace más de un año, su vida dio un giro de 180° y cambió para siempre: “Empecé a mirar mi vida y me di cuenta de lo inmensamente agradecido que estoy por gran parte de ella”.

El intérprete de 76 años dijo que le parece “un horror” la idea de dejar la actuación, algo que quiere seguir haciendo independientemente del estado en el que se encuentre. “Estoy en un mundo muy incierto en este momento”, señaló sobre su momento profesional.

No obstante, en dicha entrevista Sam Neill reconoció que actualmente se encuentra abocado a disfrutar tiempo de calidad junto a sus nietos y en sus viñedos, además de concluir las filmaciones de Apples Never Fall. Por otro lado, también está escribiendo sus memorias, la obra Did I Ever Tell You This?

Sam Neill no quiere retirarse de la actuación.

Luego de ser diagnosticado el año pasado, el famoso se sometió a sesiones de quimioterapia que luego de tres meses dejaron de surtir efecto. Luego comenzó a tomar un medicamento que, si bien redujo la enfermedad, le ha dejando daños secundarios.

Sam Neill se encuentra diagnosticado con este cáncer de sangre en etapa tres desde principios del año pasado. Fue en marzo de este año que habló abiertamente de su enfermedad, transitando desde entonces la forma de recuperarse.