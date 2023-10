Con un diminito bikini, Cristina Pilo acalora las redes al mostrar su escultural cuerpo

Cristina Pilo se define como una mujer a la que le gusta vivir experiencias. Uno de sus consejos que más resuena y se lo hace saber a sus seguidores es que no se olviden que “la vida es ahora”. Es su lema de vida: “Haz ese viaje, sal a esa fiesta, salta de ese avión, inscríbete en esa clase, vive todos los días. Y no se te olvide comer bien, tomar mucha agua y hacer ejercicio para vivir mucho tiempo”.

Si hay algo que Cristina Pilo ha encontrado, es el balance entre ella y su esposo para tener una relación sana. Trabajar con mujeres en microbikinis y luciéndo lencería todo el tiempo es un reto para ambos, pues él es el fotógrafo y el creador de los videos del proyecto que tienen en conjunto llamado “Ohrangután”.

Mira el video

Cristina Pilo ha entendido que la vida es crecimiento y evolución. Para ella la curiosidad y arriesgarse a probar y aprender cosas nuevas es parte de su viaje. Recorrer el mundo haciendo espectaculares shootings le recuerdan que la creatividad es infinita.

Cristina Pilo deslumbra con su belleza.

Además Cristina Pilo también forma parte del proyecto. Con su belleza natural y su carisma desbordante logra captar la atención del público y ha trabajado intenesamente para tener el cuerpo escultural que siempre quiso. Así que hoy por hoy causa sensación al mostrar su figura perfecta en un diminuto bikini sin filtros y con celulitis.

Mira el video

Hace poco Cristina Pilo le escribió una carta a su celulitis: “Ya no hago ejercicio pensando en eliminarte, no uso cremas que prometen desaparecerte y no te borro cuando apareces en foto a través de aplicaciones en mi teléfono. Ahora como para nutrirme y hago ejercicio para estar fuerte, y la apariencia de piel naranja aumenta o disminuye a lo largo del mes sin que represente si quiera un pensamiento fugaz en mi mente”.