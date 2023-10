Elizabeth Gutiérrez responde al conductor de Telemundo que la criticó: “eres un atrevido”

Recientemente, se desató una controversia luego de que Carlos Adyan, conductor del programa “En casa con Telemundo” criticara a Elizabeth Gutiérrez por los continuos mensajes que envía en sus redes sociales de autores y personalidades relevantes, y muchas veces pensamientos propios, que según el comunicador de la cadena televisiva, están dirigidas indirectamente a la expareja y padre de los hijos de la actriz, William Levy. Ahora, la también empresaria, le respondió sin filtros al comunicador.

Y es que al asumir que siempre es así, el periodista invitó a Elizabeth Gutiérrez a “dar vuelta la página”, realizando una fuerte crítica contra la también empresaria frente a las cámaras. "Pasa la página, usted es una actriz exitosísima, que tenía una carrera antes de esa relación. Renuévate, a vivir la vida bien, tienes dos hijos a los que has dado todo, a los que William ha dado todo, es momento de pasar la página. Están siendo conductas que tus hijos van a aprender más adelante, de todo lo que hay que permitirle a un hombre y de lo que está aguantando una mujer indebidamente. Lo siento, lo tengo que decir", expresó Adyan.

La contundente respuesta de Elizabeth Gutierrez a Carlos Adyan.

Lo cierto es que Elizabeth Gutiérrez utilizó sus historias de Instagram para responderle a Carlos Adyan de manera directa y sin ahorrarse ninguna palabra. "Me da mucha pena que una persona con un micrófono y tiempo al aire se sienta con la libertad y derecho de hablar de una situación que no conoce. Mi vida privada es MÍA. Tú no vives entre mis cuatro paredes para saber lo que pasa y hablar así de mí como mujer. No tienes idea de lo que dices, porque si lo supieras, te daría pena hacer esas afirmaciones", comienza escribiendo la actriz.

El conductor Carlos Adyan había criticado a Elizabeth Gutiérrez por los constantes mensajes que envía en sus redes sociales especulando que son dirigidos a su ex William Levy.

Con toda la seriedad que requiere el tema, la ex de William Levy continuó su descargo contra el conductor de Telemundo. "Es hora de poner un paro a gente como tú que, no sé por qué piensan y creen que tienen el derecho a afirmar de hablar de mí así. Aprende a respetar, principio básico de un comunicador. Tus palabras están basadas en tu percepción o de lo que escuchas, o quieren hacer ver. Y no a la verdad, que solo nos pertenece a nosotros. Tú no me conoces, no sabes cómo soy... No sabes lo que pasa en mi vida... Eres un atrevido por hablar de una mujer y de una familia que no conoces", finalizó.

Para que no queden dudas a quien iba dirigido el mensaje, Elizabeth Gutiérrez etiquetó al presentador Carlos Adyan, con lo que dejó en claro que está dispuesta a defender a su privacidad y sobre todo a su familia cueste lo que cueste.