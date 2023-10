Estos son todos los detalles de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno en Sevilla

Al fin ha llegado el momento de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, quienes si bien ya están casados por civil desde el martes pasado, donde solo asistieron dos testigos, la madre del novio y Sonia Sánchez, representante y amiga de la novia, esta tarde se llevará a cabo la celebración en la ciudad de Sevilla.

La gran noticia es la ausencia de Isabel Pantoja, madre de Isa, quien a pesar de estar invitada no asistirá a la ceremonia. Tampoco estará presente el hermano de la novia Kiko Rivera, quien no estaba invitado a la boda. Sin embargo, el que tendrá un papel protagónico será el padrino, Jorge Javier Sánchez, de quien Isa tiene los mejores sentimientos hacia su persona. "Es una persona que ha confiado en mí desde el primer momento. Las entrevistas más duras que he vivido han sido con él, he compartido muchos momentos, buenos y malos, con él, y significa mucho para mí", expresó la novia.

Isa Pantoja y Asraf Beno se casan después de 5 años de noviazgo.

Cabe remarcar que el novio es marroquí y es por ello que el lugar del evento será la Hacienda de Al-Baraka, un impresionante palacete de arquitectura árabe, ubicado en la localidad de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas, Sevilla, España.

Debido a que la familia de Asraf es marroquí la ceremonia tendrá mucho que ver sobre la cultura árabe. Cabe remarcar que Isa y los padres de su novio mantienen una excelente relación, e incluso, su suegra, le regaló en el civil un collar de oro que era de ella.

Por otro lado, las damas de honor de Isa serán tres íntimas amigas suyas, Sara, Myriam, y una tercera, quien fue la encargada de organizar la despedida de soltera de la novia. Asimismo, anoche también realizaron una fiesta de pijamas en el hotel a la espera del gran día de la boda.

Entre los aproximadamente 200 invitados que se calcula asistirán se encuentran la prima de Isa, Anabel Pantoja, quien mantiene una estrecha relación porque trabaja como asistente para ella, y sin lugar a dudas el invitado más especial, Alberto Islas Pantojas, su hijo de 9 años de edad, fruto de su relación con Alberto Islas.

La noche antes de la boda, Isa Pantoja y sus amigas hicieron una fiesta de pijamas en el hotel.

A partir de las 19hs se comenzará a servir el menú que estará compuesto por un aperitivo donde se servirán delicatessen durante varias horas, para luego continuar con un palto único servido en la mesa. Luego de la cena, el grupo “Musho gitano” brindará un show de música en vivo.

El periodista Aurelio Manzano del programa español “Fiesta” dio algunos detalles del vestido de Isa Pantoja, que es una creación de la firma “Hannibal Laguna”: "Lleva mangas, la espalda es al aire, no tiene volumen, no tiene lentejuelas, no tiene bordados, es clásico y es tapadito por la parte de delante", expresó el comunicador.

Con respecto al maquillaje Manzano reveló: “Isa usará unos sérums de belleza instantánea que aportan color, Asraf y Alberto, hijo de ella, irán vestidos por Félix Ramiro”, finalizó el periodista.