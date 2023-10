Luciendo lencería, Paola Villalobos eleva la temperatura al mostrar su cuerpo al natural

Paola Villalobos acepta su cuerpo. Para ella la perfección no existe y las mujeres deben aceptarse tal cual como son. Ella mira todo lo relacionado con la belleza a través del lente de la integridad y la salud. Hoy por hoy trabaja en manos de profesionales para mantener una figura perfecta.

Para Paola Villalobos lo más importante es tener una salud mental que favorezca el bienestar físico y emocional. En el entrenamiento físico ella encontró una manera de sentirse segura y más allá de la vanidad señala que lo relevante es tener un buen régimen alimenticio, la cabeza despejada y el corazón contento.

Desde su cuenta de Instagram, esta actriz, quien hace de villana en la telenovela “Vencer la culpa”, sabe cómo elevar la temperatura al mostrar su cuerpo al natural. Con una figura envidiable y una actitud segura de sí misma, Paola Villalobos se ha convertido en una sensación en las redes sociales. “La perfección no existe”, dijo.

Paola Villalobos no tiene nada de sumisa.

En el día, Paola Villalobos le dedica dos horas diarias al ejercicio físico, pues cada vez se aleja de los filtros y los retoques excesivos. Ella abraza su cuerpo al natural y lo muestra con orgullo, rompiendo los estereotipos de belleza. Con su personaje en “Vencer la culpa”, la actriz ha aprendido a tener conciencia de las malas prácticas en los procedimientos estéticos.

“Ella aprovecha y le inyectan biopolímeros y aceites. Es un problema que vivimos día a día no solo en México, sino en el mundo, donde existen spa que no tienen permisos y pones en riesgo tu vida, porque quieres verte más linda. No hay que dejarse llevar por las apariencias”, dijo.