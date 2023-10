En microbikini amarillo, Patty López de la Cerda deslumbra con su cuerpo al natural

Patty López de la Cerda, reconocida presentadora y modelo mexicana, volvió a cautivar a sus seguidores al lucir un microbikini amarillo que resalta su figura espectacular. Lo que más llama la atención es que ella se muestra al natural, sin filtros ni retoques digitales y siempre con una sonrisa.

Y es que es refrescante disfrutar de la fuerza y la belleza de Patty López de la Cerda. Cada día, desde su cuenta de Instagram, inspira a muchas personas a aceptarse tal como son y sin complejos. En sus imágenes se aprecia su cuerpo en todo su esplendor, sin ocultar ninguna imperfección. Ella es pura actitud y se merece todos los aplausos.

Así de exuberante luce Patty López de la Cerda.

El hecho de que Patty López de la Cerda se muestre al natural no solo demuestra confianza en sí misma, sino también envía un mensaje poderoso sobre la aceptación del cuerpo. En medio de tanta manipulación de imágenes, esta presentadora mexicana es un respiro. Nos recuerda que todos somos hermosos tal como somos.

Mira el video

Es más, en el Día de la Salud Mental, Patty López de la Cerda compartió un mensaje que no pasaron por alto sus más de dos millones de seguidores. “Escogí esta foto en particular porque en el momento en que me la tomaron me estaba cargando la chingada… Ya no podía más. Llevaba más de dos meses en Rusia después de que filtraran mis imágenes sin mi consentimiento, de que inventaran no sé qué tanta cosa de mí en redes sociales y en revistas de chismes… Y de tener que dar la cara en televisión nacional todos los días como si nada pasara cuando por dentro estaba completamente destruida y con el alma rota”.

Patty López de la Cerda habló de la importancia de la salud mental.

Más adelante, Patty López de la Cerda indicó que: “La salud mental tiene muchas caras, muchas formas y es parte de todos nosotros. No es algo espiritual, ni hippie, es algo FÍSICO que nos afecta a todos. Es lo que más deberíamos cuidar y a veces a lo que menos le damos prioridad”.