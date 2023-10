Alicia Machado enseña su figura esbelta y se lleva las miradas de todos

Alicia Machado es tendencia en el mundo virtual y en los principales portales de noticias referidas al mundo del espectáculo por un video que publicó en su feed de sus cuentas oficiales. Además, junto al material audiovisual, la nacida en la ciudad de Maracay, Venezuela, agregó un extenso y reflexivo mensaje.

Hace algunas horas, en su cuenta oficial de Instagram, Alicia Machado compartió un clip que pertenece a una sesión de fotos que realizó para una importante marca de indumentaria. En el video se puede ver a una de las protagonistas de la telenovela Juego de mentiras, lucir un suéter largo que se caracteriza por tener un pronunciado escote.

Mira el video

Este look que modeló Alicia Machado, no solo enalteció su belleza exuberante, sino también dejó en evidencia el escultural cuerpo que posee a sus 46 años. Sin lugar a dudas, el paso de los años le sienta de maravillas a la popular actriz. Este es el resultado de un exhaustivo trabajo de físico.

Junto al material fotográfico, Alicia Machado agregó un extenso y reflexivo mensaje que comienza así: “¡Tropieza, pero no olvides la piedra, perdona, pero no olvides la lección, renace cada mañana, aléjate de todo lo que te lleve al laberinto de la incertidumbre, perdónate, pero no te justifiques en tu propia debilidad, fortalécete, pero no endurezcas tu alma!”.

Alicia Machado es una de las actrices y modelos más queridas de la farándula latina.

La descripción de la publicación de Alicia Machado terminó de la siguiente manera: “Y para los que necesitan palabras limpias y libres, aquí les dejo una verdad: No estoy enferma. ¡Estoy bien, en paz y sigo progresando! ¡Estoy sana de cuerpo, alma y espíritu! ¡Estoy enamorada, estoy en Remodelación porque en construcción ya acabamos la obra! ¿No me han corrido de ningún lado, quizás decida irme o quedarme? ¡No me han abandonado, pero bien que me han amado! ¡A los fans, admiradores, inspiradores, enemigos y enamorados! ¡Aquí les dejo mi corazón ?? para que brillen junto a mí en la evolución! ¡Ama con todo que el tiempo es corto! ¡Feliz noche!”.