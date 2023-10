Dayanara Torres rompe el silencio y habla por primera vez de su ruptura con Marcelo Gamma

Hace unos días Dayanara Torres sorprendió al mundo del espectáculo al anunciar el final de su noviazgo con Marcelo Gamma. Desde ese momento, la presentadora no ha brindado ninguna declaración al respecto hasta ahora, que rompió el silencio y habló por primera vez de su separación con el productor televisivo de origen brasileño.

Recientemente, Dayanara Torres estuvo presente en el programa “El gordo y el flaco”, donde en una conversación con la conductora del show Lili Estefan se sinceró sobre su separación. La ex reina de belleza habló sin rodeos sobre todo lo vivido, y con varias de sus afirmaciones, el público le demostró su apoyo y admiración.

Dayanara Torres había anunciado su ruptura con un mensaje en sus redes sociales.

Con el mayor de los respetos, Lili Estefan le cuestionó a la puertorriqueña por su estado de ánimo luego de su separación. "¿Cómo está Dayanara?", preguntó la comunicadora cubana.

"Lo más importante es que, a nuestra edad, en esta etapa que estamos viviendo, si uno se da cuenta que no es la persona para ti, para el resto de tu vida, pues lo mejor es hablarlo como personas maduras y desearle lo mejor, y él no pierde su tiempo y yo no pierdo el mío", expresó Dayanara Torres.

"Le deseo lo mejor. Lo respeto muchísimo. Lo admiro muchísimo, pero sí, uno tiene que pensar en su futuro. Y yo estoy bien, eso es otra cosa. La gente piensa que no estás feliz, y no, gente, yo soy feliz, yo soy una persona bendecida, yo he pasado por muchas cosas grandes. Soy una persona feliz. Mi felicidad no viene de la persona con quien yo estoy", dijo la ex de Marc Anthony arrancando los aplausos de las personas que estaban presentes en el set del programa.

Dayanara Torres y Marcelo Gamma fueron novios durante dos años y medio.

Por su parte, Lili Estefan se vio identificada con Dayanara Torres. "A mí todo el mundo me dice, 'Lili, yo te quiero ver feliz'. Y entonces yo digo, '¿pero es que no me han visto feliz?' La felicidad la hace uno", aseveró la presentadora cubana.

Asimismo, la puertorriqueña reveló que está con muchos proyectos para fin de año, y uno de ellos es una película. "Estoy feliz y tengo muchas cosas programadas hasta final de año. Así que estoy contenta. Estoy leyendo un guion, tengo una película el mes que viene", comentó Dayanara.

Sobre una posible nueva pareja en el futuro, la ex Miss Universo fue clara. "No, no me busquen pretendiente. Estoy feliz, estoy trabajando. Estoy pasándola bien, disfrutando de mis hijos. ¡Estoy feliz!", finalizó.