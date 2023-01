Por qué el chef privado de Shakira la dejó y se fue con Piqué

Cuando se pensaba que la novela entre Shakira y Gerard Piqué se había terminado, más capítulos se abren con arcos de los más irrisorios, pero también de los más dolorosos. Es que la cantante es quien más difícil la vino teniendo, desde la infidelidad, el proceso de divorcio, la mudanza… Y para cuando parecía que ya estaba todo superado, otra traición golpeó su puerta.

Si bien no hay nada peor vileza que la de la persona que se elige como compañero de vida “hasta que la muerte los separe”, hay otras deslealtades que también pueden ser dolorosas, más aún cuando se falta a la palabra que se dio cara a cara. Y eso es lo que le pasó a la cantante colombiana con su chef.

Según se dijo en el matutino Despierta América de la cadena Univisión, una fuente muy cercana aseguró que el profesional gastronómico dejó de trabajar para Shakira esgrimiendo argumentos que distan mucho de la realidad, mintiéndole en su cara y jugando con los sentimientos de su, ahora, ex patrona.

El chef privado justificó su cese de actividades en su casa y su entorno con que buscaría encarar el proyecto de abrir su propio restaurante. Ante estos motivos, Mebarak no tuvo más que agradecerle los servicios prestados y alentándolo en esta decisión y nuevo camino. Pero no fue más que un simple cuento, ya que el destino del cocinero terminó siendo uno distinto.

En el programa de televisión indicaron que fue uno de los hijos de la pareja quien descubrió la mentira. Milán, el mayor de 9 años, le contó a su madre, con mucha inocencia, que vio que el trabajador estaba cumpliendo labores en casa de su papá. Esta noticia expuso la innecesaria mentira con la que el vínculo laboral se terminó, pero no fue lo único.

Más fuentes informaron al matutino que esa no fue la única traición del chef hacia Shakira, ya que cuando éste trabajó con ella en la antigua casa de Barcelona, durante el período hasta el divorcio, también “contrabandeaba” platillos al rancho de los padres del ex futbolista, ubicado en el lote contiguo. Es así que se puede inferir que el cocinero usaba los insumos de la cantante para hacerle la comida a la (por entonces) amante de su ex marido Clara Chía Martí.

De todas formas, en el programa se destacó que la colombiana se mantiene fuerte y que entiende que “los malos ratos producen lágrimas que regarán el suelo donde cosechará lo mejor para su futuro”, ya que se encuentra enfocada en hacer nueva música para volver a la escena por sus canciones y no por los escándalos.

Cabe aclarar que, hasta la fecha, nadie salió a confirmar o negar esta situación, no Shakira, ni el chef, ni Piqué. De todas formas, ya se ha instalado que la novela de esta separación contiene traiciones desde diferentes frentes.