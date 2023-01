Conoce a Johana Chía, la hasta ahora desconocida hermana de Clara Chía Martí, la novia de Gerard Piqué

La ruptura más sonada del 2022 fue sin lugar a dudas la de Shakira y Gerard Piqué, quienes luego de 12 años de estar juntos y dos hijos en común pusieron fin a su relación debido a supuestas infidelidades por parte del exjugador del Club Barcelona. Tras la separación el papá de Sasha y Milan comenzó una relación con Clara Chía Martí, con quien a pesar de todas las críticas continúa consolidando el romance, al punto de que en estos días estarían pasando sus vacaciones juntos en la casa de los padres del también empresario.

Desde que se supo que Clara Chía Martí era la novia de Gerard Piqué, uno de los objetivos de los paparazzis es captar a la relacionista pública. Es por ello que la joven trata de exponerse lo menos posible y mantener su vida en absoluta reserva, aunque de todos modos, la prensa del espectáculo se encargó de investigar más sobre ámbito personal y ahora ha salido a la luz un dato que pocos conocían.

Muchos pensaban que Clara Chía Martí era hija única.

A través del programa de farándula “Chisme No Like”, su conductor Javier Ceriani, reveló que Clara Chía Martí no es hija única como muchos suponían, sino que tiene una hermana menor de 22 años llamada Johana a la que mantiene oculta con el consentimiento de su familia.

Ella es Johana Chía, la hermana poco conocida de Clara Chía Martí.

“Ocultaba a su hermanita menor. Su hermanita se llama Johana Chía tiene sus redes sociales y muchas veces allí se manifiesta, habla y dice cosas”, explicó Javier Ceriani sobre los motivos por los cuales Clara Chía Martí se hace pasar por hija única. “Hay un marketing que le quieren hacer a Clara Chía de que es una chica de familia de ricos, que fue a los mejores colegios, que tiene las mejores notas, que es de la realeza y eso no es verdad”, agregó el comunicador.

"Pasaron de un colegio de 700 euros a 100 euros, quiere decir que hubo problemas económicos en su familia, no es Lady Di, ella es un invento”, disparó duro Javier Ceriani sobre Clara Chía Martí. Y es que, al parecer, Johana cada vez que puede contradice a su hermana y a la familia en todo lo relacionado a su buena posición social y económica.