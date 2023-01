El perfume favorito de Tom Hardy y dónde puedes conseguirlo

Tom Hardy tiene la apariencia de un galán atemporal, de esos que logran conquistar a todas las generaciones sin importar el paso del tiempo. El corte de pelo adecuado, abundante barba y trajes a la medida son parte de su secreto, aunque hay uno que muy pocos tiene en cuenta y resulta clave: su perfume.

Uno de los secretos mejor guardados del actor británico es la fragancia, el olor que lo identifica en cada lugar al que asiste. Vamos a averiguar cuál es y qué notas ofrece en cada uno de sus niveles.

El perfume que Tom Hardy elige desde hace muchos años es Sequoia Wood The Perfumer’s Story by Azzi. Todos los olores y la manera en la que se equilibran convierten a este producto en una fragancia sensual y masculina.

Logra mantenerse en la memoria olfativa de las personas gracias a sus capas de olores que pasan por la frescura del neroli hasta llegar a los aromas amaderados.

Al colocarlo sobre la piel, las primeras notas que se registran son la madera de secuoya roja acompañada de una manera delicada por el neroli. En el fondo y como base, se pueden sentir los aceites de cedro, pachulí y almizcle blanco.

Sequoia Wood The Perfumer’s Story by Azzi es mucho más que un perfume, es una experiencia. Tanto es así que viene acompañado de un libro con tapa dura que posee en su interior diferentes cuentos que relatan aromas especiales.

Lo que hace aún más especial a esta fragancia es que queda muy bien tanto en hombres como en mujeres.

¿Dónde comprar el Sequoia Wood The Perfumer’s Story by Azzi?

En perfume Sequoia Wood The Perfumer’s Story by Azzi es posible encontrarlo online en varios sitios web, uno de los que suele llegar a todos los rincones del planeta es Amazon. Cada detalle del Sequoia Wood The Perfumer’s Story by Azzi está detenidamente pensado.

Pero si prefieres comprarlo directamente en la tienda oficial, debes de ingresar en theperfumersstory.com, allí podrás encontrar todos los productos y creaciones de su autor.

Azzi Glasser ha estado en el mundo de las fragancias toda su vida y en el 2016 decidió crear su propia marca, The Perfumers Story, a través de la cual busca crear deliciosas fragancias.

Ofrece no solo perfumes, sino también aceites, velas y mucho más. Realmente vale la pena tomarse unos minutos para navegar por su sitio.