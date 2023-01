Mayeli Alonso confesó el verdadero motivo por el que se separó de Lupillo Rivera

La empresaria y protagonista del reality Rica Famosa Latina, Mayeli Alonso, se sinceró durante una transmisión en vivo en las redes sociales. Desde allí, muy angustiada y llorando, confesó el verdadero motivo por el que se separó de Lupillo Rivera.

Al parecer, comenzó con una mujer que provocó que su vida de pareja se desmoronara de inmediato.

Mayeli Alonso: angustiada confesó por qué se separó de Lupillo Rivera

Con la voz entrecortada y llorando, Mayeli Alonso confesó que una mujer que era una supuesta amiga le había metido la idea Lupillo Rivera de que ella se veía con otro hombre, incluso de que había recibido flores del cirujano que la había operado.

Con la mirada baja para disimular el llanto, también habló del motivo de su divorcio porque cree que es hora ya que su hija está grande.

Vale recordar que la hija de la artista estuvo con ella en todo momento y siempre la ha apoyado debido a que siempre supo la verdad. Retomando lo que una supuesta amiga dijo sobre ella, recordó: "Me pidió mi celular… se lo di y se lo abrí, no encontró nada, nada".

Como si fuese poco, esa misma mujer le aseguró a Lupillo Rivera que tenía pruebas de ello, lo que sin duda despertó una gran desconfianza llevándolo a cuestionar a la asistente de Mayeli si sabía de alguna infidelidad por parte de su mujer.

"Recuerdo que llegué y le dije: '¿cómo es posible que pongas en duda la lealtad de una mujer que ha estado contigo en las buenas y en las malas?, nunca en mi vida te voy a perdonar lo que me hiciste y esta es la última vez que me vas a poder ver a los ojos', y agarré mis cosas y se los juro por diosito santo, nunca regresé, porque mi lealtad y mi dignidad valían mucho más que cualquier otra cosa".

Sin pruebas y arrepentido: Lupillo Rivera desconfiado

"Mi dignidad y el ejemplo que yo le tenía que dar a mi hija era más fuerte que el amor que yo tenía, porque yo me fui de ese lugar enamorada y muy herida" confesó Mayeli Alonso ante la situación.

Unos meses después, la empresaria se enteró que Rivera no pudo con su genio ya que le pidió a esa mujer las pruebas que le aseguró tenía. Angustiada y llorando, Mayeli Alonso confesó con su público el motivo por el cual se divorció de Lupillo Rivera.

Al parecer, de todo lo que confirmaban de su infidelidad, él se llevó la enorme sorpresa de que no tenía nada de cierto. Y si bien en su relato Mayeli dijo que Lupillo le pidió perdón en varias ocasiones para volver, ella quedó muy herida y se negó.

"Nunca se las dio porque no tenía pruebas, porque no existía ninguna put... prueba de nada", aseguró y agregó: "Él me buscó y me dice que me extraña, que me ama, que lo perdone. Yo todavía estaba en shock por lo que había pasado y él ya se había arrepentido".

Asimismo, en esta oportunidad Mayeli Alonso aprovechó para confirmar que sí hicieron un trio, pero eso nunca fue el motivo de su separación. Confesó que ella nunca estuvo con dos hombres en la cama, más bien invitaron a una modelo y exploraron su sexualidad tal como se lo habían planteado.

"En ese momento él babeaba por mí, me amaba, él era un hombre que estaba satisfecho 100 por ciento en todos los aspectos con su mujer y en ningún momento a mí me afectó (el trío) y a él mucho menos", sentenció.