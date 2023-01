Tras asegurar que es “25% argentina”, los conciertos de Ángela Aguilar están vacíos

Hace tres semanas, cuando la selección argentina de fútbol se consagraba campeona mundial en Qatar 2022, una de las que celebró el título obtenido por Lionel Messi y sus compañeros fue la joven cantante Ángela Aguilar, aunque su festejo fue un tanto polémico y ahora estaría pagando las consecuencias.

La hija de Pepe Aguilar sorprendió a sus fans con una publicación que realizó en su cuenta de Instagram festejando el logro de la selección sudamericana, asegurando que era “25% argentina”, cosa que no cayó del todo bien y fue blanco de una serie de críticas.

La imagen que había publicado Ángela Aguilar festejando el título obtenido por la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Luego de esta polémica publicación, su padre salió a defenderla con uñas y dientes. "La mamá de Ángela es 50 por ciento argentina, la abuelita de Ángela es cien por ciento argentina. A mí me gustaría saber si todos los patriotas que se rasgaron las vestiduras, porque dijo es que 25 por ciento argentina, y que no era mexicana, a toda esa bola de güeyes, les doy clases de México a todos ellos. Todos somos hijos de Dios, todos somos diferentes versiones de una misma cosa. No importa que te sientas argentino, croata, inglés, ruso o mexicano, somos hijos de Dios. Nosotros hemos inventado nuestras fronteras", expresó Pepe Aguilar a través de sus redes.

Al parecer, algunos fans abandonaron al Ángela Aguilar.

Cabe mencionar que Ángela Aguilar no ha borrado las imágenes que compartió y tampoco ha reaccionado a la lluvia de críticas ni a la defensa que hizo su papá en su nombre.

Sin embargo, al parecer los fanáticos no le ha perdonado por las declaraciones que hizo y como consecuencia de ello le estaría pasando factura a la joven exponente del regional mexicano.

Ángela Aguilar con conciertos vacíos

A través de la plataforma TikTok algunos fans han compartido videos de las recientes presentaciones de Ángela, donde se pueden apreciar que gran parte de su público la habría abandonado.

En el video subido por el usuario identificado como David Samayoa puede verse parte del show de la cantante, y los comentarios evidenciaron el descontento con la joven artista. “Concierto vacío y sin chiste”, “no digan nada porque va a salir el papá a regañarlos”, “quería ir pero me dijeron que ni se pone bueno”, fueron algunos de los mensajes.

Pese a las críticas, en otras tomas se puede ver imágenes donde el palenque sí se ve con mucho público, aunque llama poderosamente la atención la cantidad de asientos libres que había en el recinto.