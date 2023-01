¡Increíble! Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula acaba de cumplir 16 años

Cuanto más intentó Luis Miguel mantener su vida privada alejada de las cámaras y los paparazzis, más se filtraba información. Es que cada aspecto del artista siempre llamó la atención y resultó atractivo para todos, especialmente, para sus fanáticos. Además de Michelle Salas, el Sol de México tuvo dos hijos más con Aracely Arámbula, Miguel y Daniel Gallego, y el mayor acaba de cumplir 16 años. Increíble como el tiempo vuela.

Michelle Salas, hija de Stephanie Salas, es quien ha optado por seguir los pasos de sus famosos papás y desenvolverse como modelo, sin embargo, los menores, hijos de Aracely Arámbula, mantienen una vida alejada de los reflectores. Su mamá se ha encargado de resguardar su infancia y hasta su identidad. Muy pocas veces hemos visto sus caras y sabemos de ellos solo por las entrevistas que de vez en cuando da la actriz a la prensa.

Michelle Salas es la hija mayor de Luis Miguel.

Miguel y Daniel soy ya dos adolescentes, el primero cumplió el fin de semana ya 16 años y Daniel tiene 14. En un live de Instagram, el pasado 1 de enero de 2023, la actriz de contó un poco de los festejos de su hijo mayor: “Yo comencé el año cantando ‘Las Mañanitas’, el ‘Happy Birthday’ a mi Michael. Así que ya me voy contigo mi amor. Si me estás viendo, ya te veo en dos minutos. Sólo quería conectarme para despedirme porque vamos a partir otro pastel. Qué rico”.

Miguel, el hijo mayor que Luis Miguel y Aracely Arámbula tuvieron juntos, acaba de cumplir 16 años.

Sobre cómo se portan los adolescente, Aracely confesó en abril pasado. “Podría parecer difícil porque todo mundo me dice ‘Aguas con la adolescencia’, pero ha estado tan tranquilo y tan bonito... Esta pandemia nos unió muchísimo porque tuvimos la oportunidad de estar, a mí me tocó estar mucho en casa, con todo y que tuve esta gira de teatro que retomamos en septiembre, pues ha sido muy hermoso estar con mis dos hijos, cocinándoles, hasta ellos me cocinan a mí”.

Al respecto de la relación de los niños con su papá se desconocen detalles. Se dice que los últimos años no han tenido contacto. De hecho, hace unos días se reveló que el cantante ya liquidó la deuda por manutención que tenía con Aracely. El empresario Carlos Bremer, amigo y asesor financiero del intérprete, confirmó que todas las cuentas que 'El Sol' tenía pendientes fueron liquidadas.

Aracely Arámbula siempre mantuvo la privacidad de sus hijos Miguel y Daniel.

“Luismi pagó absolutamente todo lo que debía, desde el pleito con Alejandro Fernández hasta el permiso de tránsito de su coche". Según publicó Reforma, Aracely habría solicitado una pensión mensual de 25 mil dólares por cada uno de sus hijos.