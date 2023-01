El festejo de fin de año de doña Cuquita que dio que hablar

Durante varios años, Vicente Fernández estuvo acompañado de su gran amor y la madre de sus hijos: doña Cuquita, una mujer que estuvo presente en los grandes momentos de la carrera del intérprete, como también en aquellos que fueron muy difíciles y dolorosos para ella. Sin embargo, el amor siempre pudo más y continuaron juntos hasta el fallecimiento del cantante.

Desde el 2021, cuando el intérprete partió luego de haber estado internado durante varios meses, la mujer intenta superar esta partida y aprender a vivir con el dolor que siente en su pecho.

Ha pasado un tiempo desde entonces, y parece que está cada vez mejor. Principalmente, se siente lista para recibir al 2023 con toda la alegría, o al menos así lo demuestra la imagen que se hizo viral.

Doña Cuquita en las festividades junto a su familia.

Así festejó doña Cuquita el comienzo del 2023

En la última semana de diciembre, millones de familias decidieron reunirse con sus seres queridos para despedir el 2022 y darle la bienvenida al 2023.

En las redes sociales, hemos visto a muchas celebridades compartiendo fotografías y videos de este gran momento y uno de ellos fue Alejandro Fernández, quien decidió estar rodeado de sus parientes y mostrar un poco cómo fue su festejo.

En las fotografías, podemos ver al cantante disfrutar de su faceta como abuelo. Asimismo, también se animó a posar con pura felicidad junto a sus hijos y su gran amor, Karla Laveaga. Y en medio de tantas postales aparece una que no fue pasada por alto por los seguidores del intérprete.

Se trata de una fotografía protagonizada por María del Refugio Abarca, mejor conocida como doña Cuquita. Allí se la puede ver disfrutando a lo grande, con un tarro enorme de cerveza que sujeta con ambas manos y tomándose toda la bebida con mucha alegría. Por supuesto, la imagen no tardó en viralizarse.

Como era de esperar, muchísimos seguidores decidieron dejar sus comentarios y mismo repostearla en sus cuentas privadas. Además de desearle un buen comienzo de año a la mujer, también la apoyaron por su accionar con la siguiente frase: “Todos somos Cuquita”. Sin lugar a duda, se convirtió en la mujer del momento.

Aparentemente, doña Cuquita es una gran fanática de la cerveza. En una entrevista con el programa Venga la alegría, Alejandro Fernández decidió hablar sobre los festejos y particularmente sobre dicha fotografía. Allí reveló que su madre adoptó algunas costumbres para sobrellevar la muerte de su padre, Vicente Fernández. Doña Cuquita y la fotografía que se hizo viral.

De esta manera, disfruta su tiempo escuchando música e incluso tomando una rica cerveza con sus seres queridos. Para ella, estas son algunas de las formas de poder recordar al hombre que fue el amor de su vida. “Ni ausente lo siento, todo el día le pongo música, desde la mañana hasta la noche hay música“, recordó ella misma en una entrevista.

“Tomarme una cerveza con él era lo único que hacía, solo una porque me emborrachaba. Yo no tomo tequila, no tomo nada de alcohol, entonces una cerveza chiquita me la tomaba con él y (Él decía): 'tomate otra', (y ella le respondía) 'no porque me emborracho'”, agregó Cuquita con mucha alegría.